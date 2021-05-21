中央流行疫情指揮中心，21日公布南投確診1例，確診個案2961是南投縣草屯鎮女性，22歲的朝陽科技大學學生，為確保設籍於南投縣，就讀朝陽大學學生及任職該校教職員工健康，避免防疫破口，南投縣政府衛生局緊急啟動「朝陽免費快篩專案」。

衛生局已緊急協調縣內5家指定社區採檢醫院，提供「免費快篩」，設籍南投縣就讀朝陽大學學生及任職該校教職員工，請攜帶「學生證或職員證」、「身分證」及「健保卡」到5家指定社區醫院採檢。如已完成篩檢的教職員工及學生，請勿再前往篩檢。

衛生局特別提醒，快篩陰性不代表沒有染病，仍應持續留意健康狀況、落實防疫，進行14天自我健康監測，如有發燒、上呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常疑似症狀，盡速戴口罩再至指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸，就醫時請主動告知活動史、接觸史等資訊。衛生局再次呼籲，防疫期間，沒事不要亂跑，保護自己也保護別人。

「朝陽免費快篩專案」5家醫院採檢服務時間，南投基督教醫院2225595＃1100，上午9時-11時；下午2時至4時。埔里基督教醫院2912151＃2883，上午9時-11時；下午2時至4時。台中榮總埔里分院2990833＃6110，上午9時-11時；下午2時至4時。草屯鎮佑民醫院2358151＃1621，上午9時-11時；下午2時至4時。竹山秀傳醫院2624266＃36965，上午9時-11時；下午2時至4時。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

(中時 )