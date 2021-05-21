嘉華中學李柏頡個人申請表現優異。（嘉華中學提供）

嘉華中學吳柏毅錄取北醫醫科。（嘉華中學提供）

今年大學學測繁星、個人申請陸續放榜，嘉義市嘉華中學共計110人次錄取頂尖及國立大學，35人次錄取醫學、藥學及相關科系，約7成學生獲得2所以上學校錄取的機會，學生吳柏毅錄取北醫醫科、李柏頡錄取長庚醫科、黃昱翔錄取高醫醫科、黃楓凱錄取中國醫牙醫。

黃楓凱學測的英數自滿級分，錄取中國醫藥大學牙醫學系，同時正取台大電機工程學系及國立臺灣科技大學電資學士班全國榜首，他偏好數學及物理，曾入選成大物理資優培訓、奧林匹亞數學及物理競賽，未來希望朝AI醫療及牙科技術發展。

李柏頡自然組59級分，為嘉義市私校榜首，錄取長庚大學醫學系，同時正取長庚大學中醫學系及中國醫藥大學中醫學系甲組，他上課認真，一有錯誤就立刻弄懂，多益考980高分，跟同學一起參與數學小論文得獎，課餘寫書法、閱讀。

還有蕭芷昕的英文及自然滿級分，錄取國立交通大學工業工程與管理學系、正取國立臺灣科技大學電資學士班與國立成功大學測量及空間資訊學系榜眼。

校長唐慧文表示，繁星入學讓社區高中學生能搶進頂尖大學，有效留住績優學生就近入學，嘉華中學吸引不少嘉義、雲林的績優學生來就讀，由學校適性輔導透過多管道升學，都能進入理想的校系。

(中時 )