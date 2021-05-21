國內新冠肺炎疫情大爆發！為了避免病毒持續擴散，高雄市長陳其邁21日召開防疫會議，要求高雄所有醫事人員，必須全數施打疫苗，避免院內感染事件再度發生，另外，也下令所有餐廳跟進台中作法，從22日開始到28日前，全面禁止內用，若無法提供外帶服務則停止營業。

陳其邁表示，為了擴大醫院服務量能，並且確保所有醫事人員的安全，新冠肺炎最好的預防方式就是施打疫苗，所以高市府與四大醫學中心、醫師公會、護理師公會、醫檢師公會共同決議，所有醫事人員務必施打疫苗，醫護人員守護人民健康，相對也承擔極大風險，施打疫苗讓身體有抗體，才能讓自己不染病。

所以陳其邁宣布，只要中央配給高雄市疫苗，無論市立醫院或私立診所、國立醫院、醫學中心等等所有醫事人員，都必須施打疫苗，市府將支付全數保險費用，會用最優惠的價格，提供最優質的產物保險內容來提供給所有施打疫苗的醫護人員。

高雄醫學院院長鍾飲文表示，感謝高市府團隊對第一線醫護人員的支持，特別幫醫護保險，可以沒有後顧之憂去施打疫苗，他也呼籲第一線的醫護人員，一定要去施打疫苗，保護自己、同事、家人跟市民健康。

此外，陳其邁也下令，因為串門子餐廳的群聚感染，希望在第二波傳染的時刻，減少人與人之間的活動，因為餐廳內用會必定會將口罩取下，有一定的感染風險存在，所以所以自22日開始到28日以前，禁止所有餐廳內用，若無法提供外帶服務則停止營業。

直接下令所有醫護人員去打疫苗 柯文哲：今天由不得你了！

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(中時 )