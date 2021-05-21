因應違規載貨及超重導致肇事傷亡事件攀升，相關罰則25年未調整，且現行罰則最重僅處9000元罰鍰，立法院會今三讀通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正，將最重罰則提高一倍，違者最高可處1萬8000元罰鍰。

現行道交條例第29條規定，裝載貨物超過規定長度、寬度、高度、超重；裝載危險物品，未請領臨時通行證、未依規定懸掛或黏貼危險物品標誌等違規者，可處汽車所有人3000元至9000元罰鍰，並責令改正或禁止通行。

國民黨立委洪孟楷認為，近5年A1、A2類車禍成長人數中，因載貨超重而失控就有46％，貨物因超長、寬、高而肇事更達61％，有提高罰則的必要，因此提出《道路交通管理處罰條例》部分條文修正案，警惕民眾避免違規，藉此減少交通事故發生。

立法院會今三讀通過洪孟楷等18人擬具《道路交通管理處罰條例》第29條修正案，將違者最重處9000元罰鍰，提高至1萬8000元，其餘維持現行條文。

(中時 )