宅在家防疫救世界，就來看NBA季後賽吧！ 究竟是洛杉磯湖人能夠展現奇蹟成功衛冕，或是擁有超級三巨頭的布魯克林籃網能夠一償宿願抱回冠軍盃？不論你是明燈還是冥燈，國泰NBA神預測，等你來大秀一手！

國泰金控身為NBA官方指定合作的台灣唯一金融夥伴，雙方合作邁入第十一年，特別打造全新的「國泰NBA神預測」活動網站，祭出最大獎新台幣100萬，邀請全台NBA達人共襄盛舉，在激烈的季後賽場上展現自己的最神預測。

完整參與所有賽事預測到季後賽結束，共可獲得超過15次抽獎機會，獎項包含NBA STORE千元禮券、小樹點等好禮，獲獎名額多達6000多個，全部槓龜沒猜中也能得獎！活動自即日起正式上線，國泰NBA神預測官網：https://nba.udn.com/Cathay_gameoftheday/2021/

只要在26日之前，在國泰NBA神預測網站參加「百萬完美預測」，一口氣預測完季後賽第一輪至總冠軍戰，每輪每組對戰組合之正確勝隊，及該系列賽之勝敗場數預測(如籃網4比2塞爾提克，4比2晉級)，猜中季後賽全部勝負場次者，即可將新台幣100萬元獎金帶回家！

如果覺得「百萬完美預測」難度稍高，國泰NBA神預測另準備「晉級の神預測」系列活動，讓玩家每一輪都可重新預測晉級隊伍，大幅提高得獎機率！在每輪指定預測日期前(詳細日期依官網公布為準)，完成該輪每個系列賽的晉級勝隊預測，只要正確預測任一個系列賽勝隊，即可獲得一次抽獎機會，正確預測越多，中獎機會越高。從第一輪至總冠軍賽，若都能預測正確，即可獲得15次抽獎機會！每個系列賽都將抽出NBA STORE電子禮券1000元，與小樹點50點(價值新台幣50元)，得獎名額超過3000位！

如果你是傳聞中的反指標或比糗爺還糗？不用擔心，國泰NBA神預測也會直接加碼送獎給你！凡是完成「晉級の神預測」任一輪的所有系列賽之預測，且該輪全部預測均錯誤者，即自動取得獲獎資格，每一輪皆有1000位名額。若是每一輪皆全數預測失敗(總冠軍賽除外)，即有3次得獎機會，並能成為官方認證的「槓龜王」，傳說中的東方神秘力量非你莫屬！

(中時 )