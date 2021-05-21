警方仍不敢大意，將他帶至戶外偵訊區偵訊。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局錦和派出所警員今（21日）中午巡邏時行經中和區圓通路141巷，發現43歲陳姓男子行跡可疑上前盤查，一查竟是士林地檢署發佈的通緝犯，豈料帶回派出所後陳男竟高燒達38.6度，警員立即通報119支援，全副武裝穿上防護衣戒備。

據悉，陳男是士林地檢署發佈的通緝犯，因行跡可疑被警方盤查，警方將他帶回派出所偵訊，抵達派出所時陳男體溫高達38.6度且高燒未退，立即通報119支援，經多次量體溫後陳男體溫才降至37.3度，警方仍不敢大意，將他帶至戶外偵訊區偵訊。

(中時 )