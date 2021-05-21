大學就讀社會心理學系的莊育志，在求學過程中，大量學習關於人格特質、行為和心理等知識，讓他知曉人們溝通時的諸多內涵。畢業後，育志參與就業博覽會等徵才活動物色工作，最後在安親班擔任老師。除了指導小朋友的課業、複習考試之外，也規劃許多安親班活動。憑藉著過往的心理學知識，讓育志能夠掌握每一位小朋友的心情和行為，細膩看照他們的情緒和互動。讓小朋友學習事半功倍，也跟學生家長們相處愉快，讓育志做得頗有心得。

服務專員的好條件 讓育志躍躍欲試

然而工作3年下來，始終不變的薪水成了職涯發展的隱患。育志表示：「工作三年下來，我還是領著28K、29K的薪水，沒什麼成長空間。」難道年輕就意味著必須領低薪？不甘於將自己的青春埋沒在薪資停滯的工作裡，育志於是開始有了轉職的念頭。

在搜索下，他發現了永慶的服務專員職缺，也在社群網站上看見有人分享這份工作的薪獎內容：每月收入36K，表現好更有最高12K的季獎金。每天工時固定8小時、不會加班也可彈性排班、也沒有業績接案壓力。看到這樣的好條件，讓育志躍躍欲試。

「而且這份工作每個月還有穩定8到9天的休假，可以讓我好好陪伴家人，也有時間能跟朋友出遊。」育志開心的說，「雖然當時父母親有點擔心這份工作會不會很辛苦，也擔心這些條件是不是只是寫好看的。但我想說永慶既然敢開，那我就來試試看。」

主動出擊 為社區創造歡笑

進入永慶後，育志從跟著經紀人拜訪客戶、整理房子開始學起。踏入新領域，育志不免有些緊張，但是這些緊張，都在專屬師父的指導下煙消雲散。「剛開始要按陌生人的門鈴，就算只是打招呼，還是會怕怕的。」育志笑說，「但幸好有師父分享他過去的經驗和應答的訣竅，讓我先見習再實做，很快就上手了，也因為這樣認識到很多社區好朋友。」

育志（圖左二）將自己的心理長才運用到社區服務之中，仔細聆聽每一位里民的需求，也做出回應和改變，讓他跟每一位里民都變成好朋友，更贏得他們的肯定。(圖/永慶房屋提供)

隨著經驗的增長，育志越來越可以獨當一面，每天自主安排行程，協助當地社區辦理活動，也能分擔其他經紀人的工作負荷。「只要在地社區有舉辦活動，我們都會到現場協助。我也會主動去問大樓社區等地方，詢問有沒有我們可以幫忙的地方。」育志說，「有一次年底，剛好有社區要辦聖誕晚會，我們就租了籃球機到現場，跟居民同樂。大小朋友都玩得很開心！」

過往的心理專長 在工作中完美發揮

育志也運用了過往的心理長才，為自己的工作加值。「在之前安親班的工作中，除了小朋友之外，我也常常需要跟家長聯繫。每一位學生的個性和能力都不一樣，有不一樣的對話方式；對於教育，家長也都有不一樣的看法，所以需要非常細膩的溝通。我也從中培養出溝通的技巧。」

這些知識和能力，也讓育志在服務專員的職位上能夠盡情發揮。每一次與里民的互動中，育志都能從他們講話的語氣和表情、以及肢體語言中，去爬梳里民們的需要和在意的關鍵，再改善活動內容，做得比過去更好。這樣細膩的服務，也為育志贏得了很多在地居民的讚賞和肯定。

這樣的好表現，也反映在他的收入上。表現優秀的育志，幾乎每一季都能為自己贏得季獎金，也能為自己爭取加薪，平均每月都能領到近40K。「我很開心的是，雖然服務專員的工作負荷不算太重，但是公司還是有獎勵制度，表現好能夠被看見；我也可以透過績效考核，為自己加薪，每一次的努力都會有回報。但我沒有業績壓力，也不需要加班，能夠保有下班後的生活，讓我陪伴家人、跟朋友出遊。」育志笑說，現在的工作連父母都很滿意，要是當時沒有果斷踏出這一步，應徵服務專員，他可能還在為了低薪而愁眉苦臉！

是同事，也是好戰友跟好夥伴！講求團隊合作的永慶精神，讓育志（圖右一）每次服務，都有滿滿的支援和樂趣！(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)