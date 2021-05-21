香港40歲男星陳冠希，當年剛出道時憑著一張俊俏臉蛋擄獲兩岸三地少女芳心，人氣最顛峰時期，還與金城武、吳彥祖、古天樂被票選為香港四大美男。然而他隨著年紀漸長，所PO照片就時常被網友感嘆快認不出這是陳冠希。然而他近日更上傳一張與名模辣妻秦舒培看美國NBA湖人隊比賽的照片，更是被港媒毒舌形容他暴肥外加M型禿。

陳冠希2017年與大陸名模秦舒培結婚，兩人婚後感情恩愛，陳冠希更是徹底收心，從浪子變身為愛家好男人，對女兒Alaia相當疼愛，時常在社群網站分享女兒的點點滴滴，父愛爆棚。

昨日是520，陳冠希也不例外地上傳一張與老婆看NBA湖人隊比賽的恩愛合照放閃，只是大部分網友就被他明顯幸福肥的身材吸引，紛紛留言「幸福的變胖了」、「哥你怎麼胖了哈哈」、「頭髮少了心疼」、「圓潤了好多」、「要禿頭了」，甚至還有粉絲哭崩留言，直呼陳冠希現在的模樣「好像我爸」。

其實陳冠希早前才因為新疆棉事件，臨時取消與Nike推出限量球鞋的合作，並在微博寫下「中國卓越 CLOT SOLDIERS 」，立場不言而喻。未料事情發生僅2個月，他所屬潮牌公司又宣布與Nike合作，此舉令不少大陸網友氣憤不已，批陳冠希「彈性愛國」。

(中時新聞網)