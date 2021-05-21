美股領漲下，台股21日反攻大漲1.62％，外資匯入並轉為買超台股，激勵新台幣升勢強，盤中最高勁揚1.46角，重返27元價位，但午後趨於收斂，終場收在27.94元兌1美元，升值7.2分，台北外匯經紀公司成交量10.79億美元。

新台幣同時也收周線，本周累計一樣升值7.2分或0.26％，周線由貶轉升。外匯交易員指出，美國通膨預期略降溫，激勵美股大漲，帶動主要股市跟進，台股開高收紅，大漲259點，外資也偏匯入，且由賣超轉為買超台股新台幣174億元，加上國際美元指數續在90之下低位整理，還有出口商拋匯的基本盤，在多股力道齊聚下，新台幣升勢強勁，一舉漲破28元大關，但由於海外投資款進場買匯，壓抑部份升幅。

外匯交易員認為，近期本土疫情續燒，已連續7天確診均是三位數，暫時未見明顯緩和，反應在外資有進有出，方向不明確，量能也相對較大，對新台幣匯率的影響也屬雙向，但波動幅度與台股相比顯現穩定，基本上就是在27、28元之間來回整理，短線若無新的發展，預料新台幣應是延續區間整理格局居多。

(工商 )