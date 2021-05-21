新冠肺炎疫情繼續擴散，宜蘭21日再添兩起確診病例，但同時也傳出好消息，之前勞動部派駐在宜蘭大學的安心上工人員檢驗為確診後，經緊急匡列380名師生、員工受檢，篩檢結果出爐都呈現陰性反應。

宜蘭新確診的兩個病患為2887及3084，案2887是一名30多歲的女性，近兩周都在台北工作，5月16日出現不舒服的症狀，先到台北某醫院掛急診，但因為醫院沒有床位，加上這名女性本身是宜蘭人，於是在5月17日回到宜蘭縣的醫院就診並住進單人房，醫院非常警覺立即做了檢驗，在21日確診，CT值為33。

另外，案3084是一名40多歲的男性，5月14日先前往台北，再與朋友一起前往南投參加公祭後回到宜蘭，全程都是自行開車，不料與他同行的友人之後查出是確診病患，男子立即在5月18日前往醫院採檢，也在21日確診。

縣長林姿妙則呼籲縣民，周休二日兩天連假盡量不要出門，也不要進行跨縣市移動，如果真的需要出門，請務必戴上口罩，她同時也提醒，配合中央流行疫情指揮中心的宣布，開車出門時，車上僅有1人可不用戴口罩，2人以上就必須佩戴口罩，另外，縣府教育處也已通知縣內各級學校及鄉鎮市公所，即日起封閉所有的室內、外球場，務必在防疫期間減少民眾的群聚機會，降低傳染機率。

(中時 )