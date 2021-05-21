中央流行疫情指揮中心在19日宣布，全國各地疫情警戒皆升至第三級，規範趨嚴，在家遠距上班、異地辦公以及在家上課幾乎成為了所有人的日常。面對升級第三級警戒後的第一個週末，民眾待在家裡仍舊是最好的防疫方法之一。如果你擔憂宅在家不知道應該如何殺時間，為你整理了不少線上平台的推薦片單，讓你週末好好舒壓，醞釀下星期再奮戰的好精神！

【Netflix送上5月片單 好片追不完】

如果你是Netflix會員，找好片肯定是你的一大需求。然而不只好片，片庫龐大的Netflix月月都有許多新片加入，也是不容錯過。電影部分，導演查克史奈德繼 DC 系列作之後再度回歸喪屍題材的《活屍大軍》（5/21上線）；由《傲慢與偏見》、《贖罪》英國導演喬萊特執導的《窺探》（5/14上線）；以及拍攝《鱷魔》、《魔山》等恐怖驚悚片而知名的法國導演亞歷山大阿加執導的《氧氣危機》（5/12上線）；還有改編自《刺客聯盟》、《金牌特務》系列電影幕後推手馬克米勒的原創漫畫的影集《朱比特傳奇》已在5/7上線；驚悚影集《轉學來的女生：第 2 季》也在5/7上線，續寫神秘的轉學生娜諾的故事。

精彩華語節目與動畫在Netflix也看得到，細膩刻畫打火英雄的職人劇《火神的眼淚》，5/1上限吼劇情高潮迭起，引人入勝；榮登 2019 年 Netflix 台灣會員「最愛看」前十名的人氣動畫影集《愛 x 死 x 機器人》，睽違兩年終於推出第二季《愛 x 死 x 機器人：第 2 輯》（5/14上線）；由《攻殼機動隊 2》的賈斯汀利奇創作，《鋼之鍊金術師》入江泰浩執導、台灣西基電腦動畫製作，備受注目的台日合作原創動畫《伊甸》也將在5/27上線！

左至右、上至下依序是：Netflix原創影集《朱比特傳奇》、原創動畫《伊甸》、電影《窺探》、台劇《火神的眼淚》劇照。（Netflix提供／黃慧雯台北傳真）

【CATCHPLAY+照顧多元族群 送上高評價與抗疫英雄片單】

CATCHPLAY+影音平台與民眾攜手防疫宅在家，天天推好片，為用戶整理出15部國際權威影評網站IMDb最高分排名電影，欲得詳情可看「編看編談」單元。CATCHPLAY+影音平台整理的15部IMDb影史排名的此生必看電影神作，如黑幫經典電影《教父》系列、影史最受讚譽的超級英雄電影《黑暗騎士》、奧斯卡11項入圍全壘打締造影史紀錄的《魔戒》系列電影、奧斯卡13項入圍的影史最勵志電影《阿甘正傳》、大導演克里斯多福諾蘭與奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐合作的經典作品《全面啟動》以及經典中的經典《星際大戰》系列電影，與電影大師史蒂芬史匹柏蕩氣迴腸之作《辛德勒的名單》等；CATCHPLAY+影音平台用經典，陪伴用戶宅在家抗疫。

為了因疫情必須停課在家防疫的學童，CATCHPLAY+推出「停課孩是不無聊」片單，包含了宮崎駿最受歡迎經典動畫《龍貓》、《崖上的波妞》、神作動畫《鬼滅之刃》影集版、票房動畫電影《蜘蛛人:新宇宙》、《神偷奶爸》系列、《古魯家族》系列、《寶貝老闆》《女王的柯基》與《柏靈頓熊熊出任務》等多部適合闔家觀賞的好片。而為了替站在抗疫第一線的醫護人員打氣，希望觀眾在觀賞電影的同時也能替他們加油，特別推出「抗疫英雄忙線中」片單，包含了以2003 SARS疫情為原型發展的電影《全境擴散》、描述醫院內真實生活的台劇《生死接線員》，改編自真實故事的勵志電影《你是我的勇氣》，與敘述即使生病了也要勇敢走下去的《逆轉人生》、《活個痛快》與《陪你玩最大》等療癒電影。

CATCHPLAY+為用戶整理出15部國際權威影評網站IMDb最高分排名電影，包含《教父》系列、超級英雄電影《黑暗騎士》、《魔戒》系列電影、《阿甘正傳》等。（CATCHPLAY+提供／黃慧雯台北傳真）

【Apple TV＋推薦輕鬆喜劇 打造「安疫」新生活】

蘋果旗下的Apple TV+平台上，近期有不少話題影集，每一集約20-30分鐘，可以隨點即看，三餐進食時搭配最剛好。Apple TV+ 首部原創英國影集《而立人生》（第一季完結、第二季已上線），以英式幽默展現30歲後準備為人父母的道路上，只增不減的生活大小疑難雜症，展現主人翁偶爾苦中作樂帶來的笑料與樂趣。播至第二季的辦公室喜劇《神話任務》，則是讓你把辦公室搬回家，WFH同樣感受同事笑料不斷就在身邊。大受好評的 Apple TV+ 原創喜劇《泰德拉索》（第一季完結，第二季即將登場），身為美式足球教練的主角泰德，為了挽救婚姻而給予彼此中場休息的空間，遠渡重洋到英國就職。美式足球教練擔任英超球隊教練這荒謬的安排，讓生活習慣大相徑庭的英美文化，各種尷尬場合都在本劇幽默上演。

除此之外，還有紀錄片《1971：那一年音樂改變了世界》，以及《史努比歡樂秀》等多元內容等體探索。前者以相距現在40年的1971年為焦點，在全球政經局面動蕩不安下，英美樂壇卻因政治與文化的劇變，獲得創新與重生的能量。收錄了披頭四、滾石樂團、「靈魂歌后」艾瑞莎富蘭克林大放異彩的故事，展現音樂賦予我們新力量的一面；《史努比歡樂秀》則是由超過七十歲、全球最具知名度的狗狗擔任主角。無論大人小孩都喜愛的史努比，是美國漫畫家查爾斯舒茲的作品角色。這隻喜歡開心跳舞、想飛上藍天和充滿夢想的小獵犬，還有牠最好的朋友糊塗塌客，以及花生漫畫的其他朋友都將一起帶領我們展開新冒險。

Apple TV+推薦片單，包含《而立人生》、《神話任務》、《泰德拉索》、《1971：那一年音樂改變了世界》。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

【KKTV送上14天序號 日劇迷把握機會啊】

KKTV 統計5/10至5/20為止，新註冊用戶的成長是這波疫情爆發前的3倍。疫情急速升溫後的週末(5/15~16)，全站觀劇總時數成長了1成，而週間(5/17~20) 的全站觀劇總時數更是大幅成長了4成，顯示隨著疫情升溫，影音串流服務也成為重要的居家必需品。為了支持大家在家防疫，KKTV 即日起至5/28止，推出「在家Play，防疫不累」活動，除了整理防疫專屬片單，更免費提供14天序號「KKTVSTAYHOME」；另外KKTV官方粉絲團還有指定任務有機會獲得「4人共享方案90天資格」。

為了想追劇不知追什麼劇的朋友，KKTV 整理出「白袍戰士」、「私家學堂」、「 在家神遊」等專屬防疫的三大主題片單，「白袍戰士」片單包含日劇《#遠端戀愛-普通戀愛是邪道-》、《浪漫醫生金師傅2》等等；「私家學堂」主題則網羅適合各年齡層的戲劇動漫，例如《哆拉Ａ夢》、《麵包超人》、《東大特訓班2》，讓爸媽喘口氣！另外為了撫慰無法外出遊玩的心情，「 在家神遊」主題片單中的《來去京都來知道》，將帶民眾前往擁有迷人風情的古都，經典的吃播日劇《孤獨的美食家8》也在其中！靈！

除了主題片單，KKTV 日劇熱播排行榜(5/10-5/21)也是必看推薦，榜上前4名均是開播前就受到許多矚目與期待的強檔，分別是北川景子主演的《離婚活動》、經典續篇《東大特訓班2》、《打扮的戀愛是有理由的》、《鴉色刑事組》；最有趣的是，新垣結衣與星野源宣布結婚之後，日台網友震撼哀嚎之餘，也不忘重溫兩人共演的經典代表作《月薪嬌妻》，短短幾天便立刻火速衝上 KKTV 熱播排行榜前5名，而2021年推出的《月薪嬌妻 2021 新春特別篇》，因為主要描寫兩人婚後生活，也讓不少網友笑稱該劇已經成為「紀錄片」。

KKTV推薦日劇熱播排行榜(5/10-5/21)，榜上前4名《離婚活動》、經典續篇《東大特訓班2》、《打扮的戀愛是有理由的》以及《鴉色刑事組》。（KKTV提供／黃慧雯台北傳真）

【LINE TV送上30天免費追劇無限看】

力挺防疫行動，LINE TV宣布2021/05/20 20:00 - 2021/05/28 23:59期間，加入LINE TV官方帳號並完成帳號綁定，可獲得30天VIP序號追劇無限看（(數量有限，送完為止）。LINE指出，此活動限定「限2021/05/20 20:00前未綁定LINE TV 官方帳號之會員參加」。完成綁定後體驗序號將於3個工作天內傳送至LINE TV官方帳號聊天室。並請使用者注意，請勿封鎖LINE TV官方帳號，否則將無法成功收到序號喔！收到帳號後2021/05/31需要開通，即可享30天LINE TV VIP權益，包含LINE TV戲劇、動漫、綜藝、電影等所有節目無廣告&高清畫質&無限看(主題訂閱內容除外)。

LINE TV當前上架的戲劇節目包含：《贅婿》、《女力報到-愛情公寓》、韓劇《黑洞》、陸劇《長歌行》等，也有《正宗哥吉拉》、《寄生上流》、《幸福綠皮書》、《電流大戰》等電影熱播中！

LINE TV釋出30天VIP序號，有需求的民眾可以參考。（摘自LINE TV官網）

【Hami Video推居家娛樂方案 每月99元】

為了讓客戶安心在家防疫，中華電信特別於網路門市針對新申辦MOD(限指定方案），加碼贈看片金500元，提供用戶好萊塢強片免費看；Hami Video也同步推出「居家娛樂方案」，提供免綁約服務，現在線上訂閱【電視館】或【影劇館】每月只要99元。MOD自5/21推出《防疫38》專區，專區內所有好萊塢促銷強檔一律38元起(包含《名偵探皮卡丘》、《哥吉拉》、《神力女超人》、《魔戒》系列等)，在家看片追劇最安心！

中華電信MOD、Hami Video為客戶提供眾多強檔影片，包括單點電影《哥吉拉大戰金剛》《STAND BY ME 哆啦A夢2》(獨家搶先看)。另外包月看到飽影片則有MOD近期超熱賣，一次訂閱可同時看所有電影、戲劇、卡通動漫、紀實、樂迷5大包服務的【影劇全享包】破例同步上架多檔熱門系列影片: 《電影199的哈利波特系列1-7》《名偵探柯南系列》《航海王劇場系列》，經典系列一次追好追滿，保證在家防疫不無聊。兒童動漫方面，則有MOD獨家的《屁屁偵探》《偶像學園on PARADE!》《冰冰冰冰淇淋》《寶可夢旅途》，讓停課在家的孩童觀賞優質兒童節目，父母最放心。

中華電信推出Hami Video專案，陪你在家安心防疫。（中華電信提供／黃慧雯台北傳真）

【myVideo送上30日「豪華月租」免費看】

全民拚防疫，台灣大哥大為鼓勵民眾留在家中，提供30日myVideo 「豪華月租」免費看。myVideo會員只要到官網或APP的「序號兌換」區，輸入專屬序號「myVideoWithU」，就可以享有30天免費觀看「豪華月租」區的所有影片。

myVideo「豪華月租」區內容多元，包括金馬好片《親愛的房客》、好萊塢電影《哥吉拉大戰金剛》、《詐欺女王》、《細物警探》、笑料不斷的《湯姆貓與傑利鼠》電影版，與大陸奇幻冒險動作片《刺殺小說家》等強檔新片，還有熱播台劇《火神的眼淚》、《三隻小豬的逆襲》，還有陸劇《長歌行》、《上陽賦》、《贅婿》、歐美影集《逐愛》、韓劇《大發不動產》等熱門強檔。動漫類則有最新級數的人氣日本動畫《咒術迴戰》、《鬼滅之刃》、《蠟筆小新》、《進擊的巨人Final Season》、《名偵探柯南》《鬼滅之刃－鬼滅電台》、《東離劍遊紀 第三季》、《我的英雄學院 第五季》、《給不滅的你》等；另外更精選《星際大戰》系列、《可可夜總會》、《腦筋急轉彎》等「防疫片單」提供限量序號兌換即可觀看。此外， myVideo兒童館提供美語學習及自然科學等內容，讓小朋友居家「停課不停學」，全民攜手度過防疫的關鍵時刻。

【friDay影音推出續租方案】

為了相挺全民防疫，遠傳旗下的friDay影音則是推出續租方案，供民眾選擇。平台上好片中多，包含由英雄漫畫改編主打痛快復仇的獨家韓劇《模範計程車》、李昇基第一部19禁作品以精神病患為題材的《MOUSE窺探》以及、《大發不動產》稱霸前三名；正值防疫時刻，遠傳friDay影音推出續租優惠方案，限時特價189元，連續扣款6期的客戶加贈家樂福禮券100元防疫金，5月新片包括獨家日劇《深深地戀愛》、《大豆田永久子與三個前夫》，以及票房院線《細物警探》、《哥吉拉大戰金剛》等強檔影片。

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