台中港工業專區(II)作為離岸風電產業園區，台中港務分公司因應風電產業投資進駐及健全港區交通網、提升運輸功能及廠商投資意願，規畫並辦理新建道路工程計畫，編列預算於109年度執行完成，經費約4億元，道路總長3.4公里。

台中港務分公司表示，工業專業區(Ⅱ)新建道路工程經費約4億元，新建及拓寬道路總長3.4公里，內容包含延伸龍昌路725公尺，新建工業專區(Ⅱ)中間南北向道路1,068公尺，拓寬工業東路1,615公尺，路幅30公尺，並於路口設置共同管道及剛性路面，未來可減少電力、電信及自來水管線設置二次開挖，降低維護成本，該工程現已完工。

其中工業東路可供大型風機8MW以上組件運送，包含長27公尺、寬27公尺、高15公尺風機轉接段及總長108公尺葉片等離岸風電零組件，可無礙運輸至106、107號碼頭，滿足離岸風電零組件進出口運輸需求。

工業專業區(Ⅱ)目前已進駐永冠集團、天力離岸風電公司、世紀樺欣風能股份有限公司(原台欣世紀及樺晟世紀)、西門子歌美颯離岸風力再生能源公司等4家風電業者，預計投資約165.9億元，可創造約1425人之就業機會。

台中港務分公司指出，工業專業區(Ⅱ)道路工程完成後，藉由交通網之完整建置，並配合既有之聯外動線，可提升台中港整體產業營運效能。

(中時 )