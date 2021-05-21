台中市今天新增5例本土病例，市長盧秀燕宣布，全市餐飲業明天起禁止內用至6月8日，僅開放實聯制的外送或外帶，國民黨對此表示，現在全台戶外規定要戴口罩，唯一會把口罩拿下來的風險時間就是用餐，支持盧秀燕的防疫決策，並呼籲中央與其他縣市都可考慮比照，以減少任何防疫的可能破口。

國民黨指出，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕連日來的防疫決定不但務實可行，甚至多次超前中央部署，表現有目共睹。日前網路投票顯示，六都防疫，由在野黨執政縣市獲得前三名；防疫成績最獲民眾肯定的是新北市長侯友宜，第二名是台北市長柯文哲，第三名則是台中市長盧秀燕；民進黨執政的高雄市第四名、台南市第六名，桃園市只有第八名，顯示民眾對於綠營縣市首長防疫步調的不滿。

國民黨強調，連日來綠營民代對新北防疫乃至侯友宜市長決策頻繁做出不實攻擊，曝露出民進黨的狹隘內心；無視防疫當前，還一天到晚放網軍攻擊在野黨執政縣市，顯示民進黨執政的核心內涵全是卸責與政治鬥爭，相信人民心中自有一把尺，再怎麼動員網軍攻擊在野黨，都掩飾不住執政黨的心虛無能，以及為了保有政權的毫無底線。

面對疫情持續嚴峻，國民黨深深感謝辛苦的醫護人員持續守護在第一線，並呼籲國人做好個人防疫措施，國民黨會與所有執政縣市首長在疫情中全力守護民眾健康。

(中時 )