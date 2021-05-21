2021年永慶房屋徵才不中斷，釋出多項經紀人和服務專員等多樣職缺，並祭出優渥薪獎福利和工作制度保障，吸引優秀人才。同時展開視訊面試，讓求職者在家貫徹自主防疫的同時，逐夢道路也不因疫情而中斷。

視訊面試讓防疫和徵才面面俱到

身為科技仲介的永慶房屋，早在2000年即開始進行數位布局，陸續推出「永慶房仲網」和「宅速配」服務。當台灣在2003年受到SARS疫情影響時，永慶房屋不但服務不中斷，更將數位科技延伸至看屋服務及工作環境中，因應未來的可能風險。因此在新冠肺炎疫情升溫之際，永慶房屋能立即反應，迅速展開防疫措施。除了提供給消費者在疫情風險下，仍可以持續賞屋的數位科技「實境找房」之外；針對求職者，永慶也規劃出完整的線上求職流程，讓人才招募不受疫情影響。

永慶房屋人資部資深經理塗振宏說明：「疫情升溫後，永慶立刻啟動更嚴謹的防疫措施。透過提供面試官數位履歷、視訊面試等方式，持續服務每一位求職者。讓求職面試在疫情侵擾下依然可以順利進行，也降低永慶員工風險，保障彼此安全。這些數位科技和防疫政策不但是永慶房屋在疫情下持續成長的利器，更是對消費者和員工健康的保障。」

永慶房屋新人薪獎福利不縮水 疫情下的最佳選擇

永慶房屋人資部資深經理塗振宏表示，許多企業受到疫情影響，紛紛採取減薪減班的方式因應疫情。但是永慶的成功來自每一位經紀人的付出，因此永慶房屋仍給予員工最完整的薪獎福利，新人的福利和保障也完全不變。永慶房屋經紀人入職前9個月，仍享有每月5萬的保證收入，減輕經濟負擔，專心在學習和服務上。除了業績獎金之外，年度業績只要達標，每人每年還可額外領取最高250萬的幸福成家基金。

面對疫情，永慶房屋不敢鬆懈。塗振宏表示，永慶房屋經紀人已習慣運用科技工具服務客戶、完成工作，也將鼓勵消費者多加利用實境找房、永慶快搜APP等數位科技進行賞屋，降低人與人間接觸的機會。永慶也實施嚴謹的防疫政策，採取分組上班、工作全程配戴口罩；要求員工量測體溫，勤洗手並使用酒精消毒，落實防疫相關規範，以保護消費者和員工安全。

視訊面試成新常態 永慶人資經理傳授遠距面試訣竅

塗振宏指出，面臨疫情壓力，許多企業將加速數位轉型，人才招募採取遠距面試的機會也逐步增加。遠距面試有方便之處，但求職者也需要事先做好準備。

塗振宏建議求職者，在視訊面試之前，一定要注意下列幾個環節：一、除了網路要穩定之外，麥克風和視訊鏡頭能否正常運作也很重要。二、視訊背景應整潔，保持光線充足，讓面試官能夠看清楚求職者。三、雖然在家面試相較輕鬆，但面試者服裝儀容仍須注意，保持專業和慎重。四、線上面試進行時，確保自己待在可以全神貫注的環境裡，不要有令人分心的事物。

此外，塗振宏提醒，適時地放慢語速和先講重點，讓面試官清楚聽到自己的回答，在視訊面試前一定要多加練習。另外，有些求職者會利用視訊面試的機會，為自己準備面試小抄。準備資料不是不行，但仍需要注意跟面試官進行眼神交流，增加印象和好感度。因此塗振宏建議，面試小抄可以放在鏡頭正前方，看稿時也能注視面試官。

2021年迄今，永慶房產集團已湧入大量的求職履歷。面對疫情升溫，永慶運用數位科技，安排求職者參加視訊面試，求職不受疫情影響；永慶房產集團將持續擴大服務，預計開出5,000名職缺，招募優秀人才。歡迎有意投入房地產專業、賺取高薪的畢業生與轉職者，一起加入永慶的行列，讓自己的逐夢道路不因疫情而中斷。

永慶房屋人資部資深經理的視訊面試訣竅：

1.在正式面試之前，先做連線測試，確認網路、攝影機和麥克風均正常運作

2.視訊背景應該整潔乾淨，光線要充足，讓面試官能看清楚應徵者

3.注意自己的服裝儀容，呈現專業慎重

4.面試期間避免其他干擾，讓自己全神貫注

5.說話時應注意語速勿過快，確保面試官能夠聽得清楚完整

6.注意眼神交流，提升好印象

(中時新聞網)