因應疫情升溫，立法院會今(21日)進行線上會議測試，並進行線上表決程序測試，民進黨立委鄭運鵬質疑，線上視訊表決如果不是指紋確認，這種表決恐怕未必是立委本人參與表決，助理也能代按表決鈕，建議研發指紋確認系統，若擔心手指會有傳播風險，是不是可能開發「腳紋」辨識。此事也在網路上引起網友熱議，許多網友紛紛對此感到十分傻眼和噁心。

鄭運鵬表示，如果不是指紋確認，這種表決就未必是立委本人表決了，助理也可以代按表決鈕，建議要納入指紋確認。他還認為，如果怕用手指按鈕會有傳播風險，是不是有可能開發「腳紋」辨識，他相信腳紋和指紋一樣都是獨一無二的，他判斷，手機的指紋辨識輸入腳紋，一樣可以做到。

此事也在PTT上引起網友熱烈討論，不少網友認為很噁心，以及反而可能會傳播香港，「嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔」、「腳紋要脫鞋，而且幾百個人用感覺很噁心」、「還要脫鞋襪噁死」、「腳就不會傳染喔？」、「腳紋就沒傳播風險嗎？還順便傳播香港腳」、「如果有香港腳，一樣很可怕吧？」

有些網友則揶揄，「天才」、「誰選的自己負責」、「所以我說這立委誰選的」、「綠委又調皮了」、「改成傳播香港腳跟病毒疣，天才」、「這天才的名字我記住了」、「真正的用腳投票」、「天才啊 我怎麼沒想到」。

(中時新聞網)