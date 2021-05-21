彰化縣新增5例確診，都是葡萄盤商傳播到社區歌唱班，再傳播出去。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

日前女保險員趴趴走也造成5確診。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

葡萄盤商傳播鏈。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣陽性率降到1.34％。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣新增5例確診，都是葡萄盤商傳播到社區歌唱班，再傳播出去，新增歌唱班成員78歲阿嬤確診，因第一時間名單沒提供，幸好阿嬤警覺有狀況去採檢。另外是歌唱班成員傳播給一對夫妻，分別是73歲和80歲，還有歌唱班成員到社區共餐，接觸者79歲男性確診，另外是歌唱班成員傳播給53歲果農男同事。

王惠美強調，相關足跡，社區共餐等地點都已經完全消毒，社區共餐成員也都全部採檢，全部是陰性。其餘家人也都在匡列、掌握中。

另外，葉彥伯也回溯日前確診個案，是歌唱班成員60歲女性，本身也從事保險行業，有104個接觸者，造成5位確診，衛生局採檢，發現ct14.3，傳播風險相當高，匡列26位家庭接觸者、1位確診，24位社交接觸者、1位確診，14位客戶接觸者2位確診，40位職場接觸者、1位。

縣長王惠美特別呼籲，這段時間從事需要人與人拜訪、接觸的工作都要避免，透過電話或其他方式進行，衛生局採檢，ct14.3，傳播風險相當高，匡列26位家庭接觸者、1位確診，24位社交接觸者、1位確診，14位客戶接觸者2位確診，40位職場接觸者、1位。

此外，葉彥伯針對今天公布足跡，回溯歌唱班成員孫子，有參加國中會考事後採檢確診，但ct值31，病毒量相當低，該學生14日前往員林高中看考場，15、16日在員林高中參加會考，考後有去逛街、看運動商品，衛生局已公布足跡，呼籲那幾天到過這些點，要自主健康管理14天，直到28日，當天同考場40多位考生和2位監考老師採檢都是陰性。學校也早就大消毒了。

彰化縣長王惠美表示，彰化縣這兩天疫情已經有稍微緩和，透過高強度，加速度的進行調查和採檢，與大規模居家隔離，才能達到這樣效果，和病毒賽跑，圍堵繼續傳播，疫情才會漸漸穩定，再次拜託勤洗手、戴口罩，沒事在家不要趴趴走。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，彰化縣累計確診案例69例，居家隔離1019例、已完成篩檢4786例、陽性率1.34％，彰化縣從19日單日增加28例確診，到20日6日，21日5例，累計陽性率1.34％，但20日單日來看，已經降到0.58％，彰化縣已經度過社區大感染的風險，但全國仍在高風險中，仍不可以掉以輕心。

(中時 )