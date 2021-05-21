案3035公共場所活動史，足跡遍布市區及北台中多家美妝雜貨分店。（台中市疫情指揮中心提供／王文吉台中傳真）

案3035公共場所活動史，購物及外帶飲食均配戴口罩。（台中市疫情指揮中心提供／王文吉台中傳真）

台中豐原繼流星花園民宿出現確診者活動足跡，今日公布最新疫調足跡，又出現寶雅豐原府前、成功等9分店，均為案3035女業務因工作緣故前往點貨。台中市環保局已派員完成附近街道及公共區域清消，而豐原府前分店下午無顧客上門，員工稍早接獲通知正進行自主消毒。

台中市21日新增5例本土確診個案，其中案3035是朝陽科大夜唱確診學生室友的母親，傳播鏈已從群聚擴大至同住親友。案3035為47歲女性，居住地為潭子區，同住者為先生、婆婆、女兒，女兒為朝陽夜唱學生的室友。

案3035平時工作為自駕車前往各賣場點貨，她向疫調人員表示，近日皆未與賣場人員有接觸，進入賣場也會佩戴口罩，因5月19日感覺輕微發燒、頭痛，同日開車與女兒前往就醫採檢，5月20日檢驗結果陽性，目前隔離治療中；匡列接觸者先生、婆婆、媽媽、爸爸、弟弟等5人。

案3035工作足跡包括家樂福德安店、西屯店；寶雅太平樹孝店、秀泰站前店、大雅中清店、台中北屯店、松竹店、台中文心店、豐原府前店、豐原成功店、潭子店；屈臣氏東門市、太二門市；三友台中秀泰店、康總藥局等。

疫調公布的足跡，案3035另曾前往全聯中清店、漢堡王台中崇德店、7-11榮晉門市等，工作、購物及外帶飲食均有配戴口罩。

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(中時 )