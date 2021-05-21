全國新冠肺炎疫情升溫、三級警戒，連江縣疫情指揮中心今（21日）公布新增桃園案2344密切接觸需居家隔離個案1人，全縣統計目前居家隔離26例、居家檢疫11人，全縣各院所門急診採檢量為59件，皆為陰性。
連江縣疫情指揮中心表示，疫情中心專線進話29通，內容以自我健康監測問題、詢問篩檢結果及情緒支持為多，地區各院所門急診採檢量為59件，皆為陰性。
依據全國防疫會議內容，中央流行疫情指揮中心已依《傳染病防治法》等相關規定，全國民眾必須遵守的防疫措施， 訂定一致性之指引及規範，外出須全程佩戴之規定，針對自行開車部分，如為2人以上同車則應佩戴口罩，另工地施工人員用餐時間可保持社交距離（1.5 公尺）者，可允許不須佩帶口罩。
連江縣疫情指揮中心表示，今（21日）也做出6點決議，呼籲民眾落實相關防疫規定。
1.警察局及各鄉派出所加強巡邏公共場所、賣場、超商及餐飲業落實三級防疫措施。
2.各醫療院所篩檢站針對高風險族群逐步篩檢，找出潛在感染源降低社區風險。
3.呼籲民眾周末減少非必要出門，避免群聚，勤洗手，戴口罩，保持社交距離，民政處加強廣播。
4.自台返馬民眾請進行自我健康監測14日，減少移動。
5.建議鄉親減少赴台，公教人員休假比照軍方禁止赴台休假，戶外運動仍須戴口罩。
6.針對來馬遊客確診者足跡重疊者進行快篩作業，從高風險地區返馬民眾請與疫情中心聯繫安排篩檢時間，找出潛在感染者。
(中時 )
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