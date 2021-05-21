由四三九九資訊科技研發、易亨數位代理營運的3D武俠MMO手遊《大俠客》，即將推出全新重大版本「大俠客：熱血歸來」，加入新職業「刺客」及多種玩法系統，今（21）日啟動新版本事前登錄活動，凡參與活動的玩家可以領取限定時裝及稱號等，每日分享官方粉絲團還能抽取極品坐騎、絕品羽翼、裝備助力等多項禮包福利！

神秘刺客正式登場

本次重大改版亮點就是開放新職業「刺客」登場，穿梭在夜裡的俠客，擁有靈敏迅捷的身姿，高人一等的武技，基本技能為「利刃迴旋」、「暗影飛刀」、還可運用「幻化黑影」技能，急速施展出多次連續斬擊，因刺客出其不意的攻防，非常適合在團戰近距離攻擊敵人，玩家不妨來體驗一番快意恩仇的江湖之旅！

同時也會針對創角形象進行更新，打造全新精緻的角色外形，並加入女性刀客、男性劍客形象，而各種職業後續都會有性別之分，提供玩家更多選擇！

搶先公開全新職業「刺客」

全新改版 事前登錄不容錯過

全新改版內容即將上線，官方推出事前登錄活動，凡參與活動的玩家可以領取限定時裝及稱號等，每日分享官方粉絲團還能抽極品坐騎、絕品羽翼、裝備助力等多項禮包福利。另外，遊戲內也同步祭出一系列慶祝活動，在新版本上線前7天，玩家除了可以攜帶捕捉器捕捉萌寵之外，挑戰世界BOSS有機率獲得酷炫坐騎，最後還有新老玩家獎勵活動，老玩家成功邀請新玩家加入，每次都可獲得「轉盤贏獎勵」機會，而新玩家同樣也能得到獎勵，趕緊邀請昔日好友一起重回江湖，重溫舊時美好回憶！

戰友集結 全新旅途

登入遊戲即享福利

攜手共聚 齊闖江湖

更多精彩內容請見遊戲內活動介面，歡迎玩家密切關注官方網站，以便接受第一手活動訊息！

(科技)