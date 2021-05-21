台中市沙鹿高工台電專班大受學子歡迎，錄取率不到5成。（沙鹿高工提供／陳淑娥台中傳真）

台中市沙鹿高工台電專班大受學子歡迎，錄取率不到5成。（沙鹿高工提供／陳淑娥台中傳真）

台中市沙鹿高工台電專班放榜了，今年共有10位學生，尚未畢業即取得進入台電國營企業門檻。校長黃尚煜表示，由於台電待遇好且工作穩定，連會考成績可達台中一中的學生也來就讀，錄取率不到5成。

為培養電力產業技術人員，並鼓勵在地學生留在家鄉服務，台灣電力公司自2015年起，即與沙鹿高工進行產學合作，開設專班，讓學生畢業後就能進入國營企業上班。

黃尚煜指出，技術型高中和產業界合作以縮短學用落差，是目前技職教育的趨勢，國營企業不但可提早培育員工，也能鼓勵優秀學生就讀技術型高中，創造雙贏的局面。由於台電待遇好且工作穩定，台電專班開設第一年就吸引200多人報考，連會考成績可達台中一中的學生也來就讀，目前每年報考情況仍然十分熱烈，錄取率不到5成。

黃尚煜說，台電專班每年除了保障進入台電服務名額外，其餘學生均能考上國立科大，其中109年度施博瀚同學，統測的成績還達到機械群全國第3名、中區第1名佳績，最後進入國立清華大學動力機械工程學系，締沙鹿高工新猷。

沙鹿高工表示，機械科自1969年起，即創全國先例辦理建教合作，迄今已超過50年，為台灣產業界培養了超過6000名的優質人力，為全國建教合作首屈一指的領頭羊；而自2015年簽約以來，沙鹿高工已經有4屆合計39位畢業生分發至台中電廠，成為正式聘用人員，薪水3萬元起跳，就業3年後，年薪達到80萬絕不是夢。

(中時 )