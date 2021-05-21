台南市政府經濟發展局市場處派駐隆田市場管理員20日9點多巡視市場時，發現1名62歲歐姓女子未佩戴口罩，經勸導執意不戴口罩繼續採買，見管理員拿出手機欲蒐證，竟徒手攻擊管理員、吐口水，警方獲報到場時歐女已離開，將請歐女到案說明，並依違反刑法妨害公務罪嫌送辦。

台南市政府警察局麻豆分局官田分駐所於20日9點左右接獲報案，隆田市場管理員表示在巡視市場執行公務時，被一名不受勸導執意不戴口罩婦人攻擊肩頸部，員警到場時，歐女已離開現場。

麻豆警方表示，依規定先製作被害人筆錄，由於歐女士喑啞人士，將請家人陪同到案說明後，並將依違反刑法妨害公務罪嫌移送台南地檢署偵辦；另歐女未戴口罩經勸導不聽部分，由台南市政府經濟發展局市場處函送台南市政府衛生局裁罰。

麻豆分局長邱顯良提醒民眾，目前全台疫情警戒已進入第三級，外出至營業場所或洽公機關，均需佩戴口罩，未戴口罩勸導不聽時，將移請衛生局依傳染病防治法第37條規定，處以新台幣3000元以上，1萬5000元以上罰鍰；對實施勸導的公務人員、民眾施加暴行時，更有可能觸犯刑法妨害公務、傷害等罪嫌，請民眾務必配合政府防疫措施。

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(中時 )