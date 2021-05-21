台北凱撒大飯店今（21日）於官網宣布暫時停止對外營業，外傳盛傳該飯店將轉為防疫旅館，台北凱撒大飯店於稍早發布最新的聲明稿證指出，面臨疫情日益升溫而造成醫療資源不足，台北凱撒大飯店將加入備援，一起守住台灣的醫療體系，也等於證實了將成為防疫旅館的消息。

台北凱撒大飯店聲明稿全文：

台北凱撒大飯店在疫情前為台北市住房率前三名、入住達九成以上之飯店，深受國內外旅客喜愛，在去年更是為了提供更好的住宿品質而將房間重新裝修。但此時面臨疫情日益升溫而造成醫療資源不足，故經集團飯店董事長、內部高層主管與政府團隊討論過後，台北凱撒大飯店將加入備援，一起守住台灣的醫療體系！也謝謝台北凱撒全體同仁願意一起守護台灣，他們是無名英雄，即日起將與醫護同仁們站在同一陣線，攜手抗疫！飯店不只是觀光產業，在沒有疫情的時候是所有旅客的家，而此時此刻更是所有台灣人民的庇護所！國家有難，台北凱撒挺身而出，一起守護大家的健康，祈禱疫情恢復的那一天，重現觀光飯店的榮耀，大家一起加油！

(中時 )