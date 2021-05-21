大陸外交部發言人趙立堅今（21日）主持例行記者會。澎湃新聞記者提問，第74屆世界衛生大會將於5月24日至6月1日召開，台灣當局沒有收到世衛組織的邀請信。近期，許多國家紛紛致函世衛組織，支持中國政府不同意中國台灣地區參加今年世衛大會的決定，不希望今年大會就涉台問題進行任何討論。請問中方對此有何評論？

趙立堅表示，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是公認的國際關係准則，也是國際社會普遍共識。中國台灣地區參與國際組織，包括世界衛生組織活動問題，必須按照一個中國原則來處理。聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會第25.1號決議確認了這一根本原則。

趙立堅回應道，2016年以前，在海峽兩岸都堅持一個中國原則基礎上，中方對中國台灣地區參與世衛大會做出了特殊安排，但民進黨上台以來，將政治圖謀至於台灣地區人民福祉之上，頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的九二共識，導致台灣地區參加世衛大會的政治基礎不復存在。中國中央政府高度重視台灣同胞的健康福祉，在一個中國原則前提下，對台灣地區參與全球衛生事務做出了妥善安排。新冠肺炎疫情發生後，中國中央政府已向台灣地區通報疫情260次，批准台灣地區衛生專家參加世衛組織技術活動16次。台灣地區接受世衛組織秘書處疫情信息通報數次，「國際防疫體系缺口」根本就是無稽之談。

趙立堅強調，民進黨當局無視國際社會聚焦抗疫合作的普遍願望，無視台灣地區人民的生命安全，借疫情大搞政治操弄，違反聯大第2758號決議和世衛大會第25.1號決議，不惜以乾擾大會進程、破壞國際抗疫合作為代價，執意搞涉台提案，其真實目的為了在國際上製造「兩個中國」或「一中一台」。為了捍衛國家主權和領土完整，捍衛聯合國大會及世衛大會相關決議的嚴肅性和權威性，中方不能同意台灣地區參加今年世衛大會，中方這一決定得到了國際社會廣泛支持和理解。

截至昨天，150多個國家通過外交渠道表示支持中方決定，近80個成員國代表專門致函國際世衛組織，表明堅持一個中國原則，反對台灣參加世衛大會的立場，這再次證明一個中國原則是國際社會人心所向，大勢所趨，也充分體現了絕大多數國家在世衛大會涉台問題上秉持正義的、正確的立場。世界人民的眼睛是雪亮的，美國等少數國家玩弄各種伎倆，為民進黨當局撐腰打氣，鼓譟讓台灣參加世衛大會，他們的圖謀絕不會得逞。

(旺報 )