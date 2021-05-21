台灣新冠肺炎本土疫情嚴重，醫療量能吃緊，台北市長柯文哲19日發出退職醫護徵召令，昨20日台北日副市長黃珊珊，在台北市流行疫情指揮中心記者會上表示: 「目前已完成報名為1,121人，其主要受訓內容為進駐加強版專責防疫旅館，內部相關流程會比照集中檢疫所的方式來訓練，完整訓練時間約一週。」名醫江坤俊在今21日在個人臉書感動地發文表示: 「短短的時間就有將近千人報名，內心真的很澎湃。」

外科醫師江坤俊今21日在個人臉書寫下: 「那天看到柯文哲市長對退休醫護發出徵召令，短短的時間就有將近千人報名，內心真的很澎湃! 」有人詢問:「她們相對年紀都比較大了，去照顧這些確診者不會很危險嗎?」江坤俊則回應:「沒有辦法，因為她們照顧了一輩子的病人，病人有需要就往前衝，早就已經變成很多醫護的本能」。表示對於醫療人員一起團結抗疫，內心相當的感動與澎湃。

外科醫生江坤俊更提到: 「在這個時期唯有團結，才能成功抗疫，你我都是防疫的一份子，這次的抗疫少一個人都不行，我真的以身為她們的一份子為榮。」在演藝圈也有藝人與藝人的家人，願意加入這次重返醫療戰場裡打拚。像是炎亞綸的父親是一名醫師、《我愛黑澀會》女星玉兔（鄭如吟）為一名護理師，也宣布會加入這一次救援醫護的行列。

不少網友在江坤俊醫師，此貼文下留言表示: 「感謝你們的守護，看了流感動的眼淚、同島一命!共同防疫! 」、「謝謝你們!臺灣加油、只能一再的說：感謝你們醫護人員的辛勞讓我們很安心宅在家」、「謝謝醫護人員，為了你們的大愛，我們也會在家不亂跑，同島一命天佑台灣！」、「家有2位護理師，有感!真的很辛苦感恩在心」、「謝謝所有醫護守護台灣」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)