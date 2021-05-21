中國大陸19日發射長征四號乙遙四十八運載火箭，並且發布火箭殘骸墜落警戒，緊急疏散預料將受影響的甘肅省7村村民，不料火箭發射後，殘骸實際掉落區域，竟距離官方發布的警戒範圍250公里，幸好當地人煙稀少，沒有造成任何人傷亡，殘骸影片也在網路上曝光。

綜合媒體，大陸19日12時03分，在酒泉衛星發射中心發射長征四號Ｂ型火箭，將海洋二號D衛星送入近地軌道。火射發射作業前，中國官方17日發布「關於火箭殘骸墜落風險區域居民撤離疏散的通知」，通知甘肅省四龍鎮雙合村、永豐村、梁莊村、四龍村等共7個村的居民緊急撤離，並安置疏散民眾在當地公園，或是轉往其他安全區域。

但根據微博流出的影片顯示，竟有一大塊火箭殘骸最終落在距離警戒區250公里外的靜寧縣李店鎮，且掉落的金屬殘骸相當巨大，甚至是在旁圍觀村民的好幾倍，體積宛如一艘小船，根據了解，當地許多民眾都有目擊火箭殘骸掉落過程，所幸墜落地點人煙稀少，殘骸沒有砸到任何民宅或是車輛，也沒有造成任何人傷亡。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)