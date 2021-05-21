美股主要指數周四收紅，美國上周請領失業救濟人數創低位，鼓舞了市場情緒。

周五香港恆生指數午後翻紅，收漲8.15點或0.03%，為28458.44點。國企股(H股)漲59.77點或0.56%，為10702.57點。

騰訊大跌3.4%，報588.5港元，拖累大盤。騰訊周四傍晚公布季度財報，上季營收年增25%；騰訊加大在遊戲、醫療保健、零售、教育和交通等投資，投資人擔憂將拖累獲利表現。

追隨那指，恆生科技指數走高，領漲1.38%；快手、網易分別漲6%和5%。

吉利汽車漲0.5%，報19.20港元；野村重申買進評級，目標價在27.8港元，仍有45%潛在升幅。野村認為吉利今年汽車銷量會成長17%，加上與複合汽車合作，有助毛利率提升。

京東物流截止招股，消息指出超過100萬人認購，超額認購700倍。預計發行價將不超過43.36港元，消息指稱應為40.36港元。京東物流預計5月28日正式上市。

(時報資訊)