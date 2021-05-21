中國大陸華為這次的智慧車合作夥伴指向長安汽車，兩者將共同設計並研發車用半導體產品。

早在2020年的11月，華為與長安這兩家中國大陸業者，就著手一項非正式的晶片研發合作計畫，應該就在近期就會宣布，彼此將相互策略聯盟。

這個消息一傳到股市，長安汽車股價立即飆升，從下跌4％就像坐直升機一樣，立刻大漲到9％。

華為前幾年因受到美國時任總統川普大力打壓，認為華為後市會影響到美國故遭到制裁，使得這家中國大陸手機大廠，也將事業重心移往電動車產業。

這家與長安汽車合作的新公司尚未命名，但華為也計畫以自己公司為名，與其它中國大陸電動車小廠合作生產自己的電動車。

華為，長安以及也有參與的車用電池製造商寧德時代，都不太願意直接釐清這個報導。

與美國福特以及日本馬自達有合作關係的中國大陸長安汽車，除了生產汽車外，正苦於自家晶片研發一直處於無法有大突破狀態。

若與華為相互合作，長安就可把生產重心從較低階汽車產品移轉出去，並與美國特斯拉相互競爭。

據悉，新公司將在2022年開始營運，並將在上海招兵買馬。

(時報資訊)