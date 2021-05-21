中美貿易戰轉單效益顯現，安控產業需求自去年底反轉，晶睿(3454)代工及品牌雙業務今年均可望重回成長！晶睿通訊總經理廖禎祺表示，雖然晶圓及封測等IC缺料未緩解，公司以努力尋求替代料及變更設計雙管齊下因應，今年營運有望逐季成長。

晶睿通訊下午舉行線上法說會，美國國防授權法案(NDAA)及中美貿易戰，讓過去幾年飽受大陸安控廠崛起競爭的安控產業出現轉機，供應鏈經過一年多從大陸移往台灣及韓國等地調整，訂單轉移效益讓安控產業需求自去年底見到反轉，晶睿通訊新產品也自去年底陸續導入，並於今年開始出貨。

廖禎祺表示，去年市場因受新冠肺炎影響，海外市場也因為反覆封城與解封的政策而受到影響，但整體市場需求已在去年底反轉，今年期望可重回成長，不過隨著全球強勁的電子產品需求，及時的物料供給會是今年成長的挑戰，除物料外，近期的疫情升溫，公司也快速因應，避免營運受到影響。

就代工及品牌來看，晶睿發言人暨品牌事業群執行副總經理顧中威表示，美國國防授權法上路後，不只美國及日本，在其他地區如：歐洲、中南美洲及東南亞移轉訂單都相當強勁，目前代工有很多新舊客戶下單，品牌部分，由於攝影機因可選擇的晶片較多已量產，儲存設備NVR部分雖然可選擇晶片較少，但已找到替代非海思晶片可以開始量產，現在關鍵在缺料，如果紓解可以趕快量產。

目前代工及品牌佔晶睿營收比重約55:45。

展望下半年，廖禎祺表示，第1季營收瓶頸主要還是來自於IC缺料，藉著跟原廠的良好關係，我們努力避免料況受到影響。此外也從尋求替代料和變更設計雙管齊下，希望在第3季能有效緩解缺料情形，如果物料瓶頸能夠解決，今年營運可望逐季成長，毛利率也將有所提升。

(時報資訊)