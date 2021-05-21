日本寫真女星熊田曜子擁有傲人G罩杯，被譽為「最強美乳人妻」，2012年和圈外人結婚後，陸續生下3個寶貝女兒，但近期熊田曜子被爆出多次遭老公家暴，她報警後老公也被逮捕，到昨（20）日才獲得保釋；而早在2年前熊田曜子就曾在社群吐露對老公不滿，對方當時更辭職在家吃軟飯，引來外界撻伐。

綜合日媒報導，當地警方透露女星熊田曜子日前向他們求助，表示和老公發生爭吵，先前已多次遭呼巴掌和踹身體，所幸傷勢不嚴重，但已先將熊田曜子老公帶回警局；事後熊田曜子所屬事務所也表示，雙方已聘請律師處理，熊田曜子老公也在昨（20）日獲准保釋。

39歲熊田曜子在生下3個女兒後，身材依舊維持得相當火辣，除了傲人G罩杯之外，她也嚴格管理體態，日前才在IG分享洗澡的照片，還附上量體重和體脂的記錄，不到50公斤、體脂也不超過15%，打趴許多年輕少女，已讓大票網友震驚。

熊田曜子每每發寫真集都掀起搶購，但事業順利如今婚姻卻亮紅燈，她與老公結婚9年，2年前老公瞞著自己辭去工作，疑似想待在家吃軟飯，就曾被她的粉絲罵爆；另外熊田曜子也曾在IG抱怨老公，像是特地準備一桌豐盛早餐，老公起床卻一口都沒吃，令她很不好受。網友回想這些生活瑣事，早就洩漏婚姻亮紅燈的端倪。

(中時新聞網)