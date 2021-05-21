陶喆20日晚間首度開直播獻唱，獲得好評。（偉大文化提供）

近來本土疫情升溫，全台3級緊戒，全民謹慎防疫，金曲歌王陶喆獻聲替在第一線的辛苦醫護人員及大眾們加油打氣，特地選在20日「520」（諧音我愛你）在微博、YouTube 首度直播開唱，熱情讓粉絲點歌，一連獻唱當年抗擊SARS的公益單曲〈手牽手〉及〈就是愛你〉、〈愛很簡單〉等熱門歌曲，最高吸引逾300萬粉絲同時在線觀看，陶喆的老婆Penny、好友林俊傑（JJ）等人也在線上留言力挺。

陶喆在直播中，不只自彈自唱，還即興回答網友問題，網友問及陶喆的好友王力宏近來釋出蓄鬍、留長辮子的新造型，陶喆直誇王力宏造型相當帥氣，自虧：「如果是我蓄鬍又綁辮子，我一定醜死了。」犀利的評語，笑翻眾人。

近來因為疫情影響，陶喆公司的員工開始分流上班，他當晚只與2位同事在公司直播，所有細節、直播橋段，親力親為。他在微博一開播時，因為設備突然出問題，一度長達近5分鐘沒訊號，他與同事臨危不亂，趕緊解決問題，順利開播，在直播期間，陶喆的好友林俊傑突然送上2大袋的咖啡、飲料，來慰勞陶喆與同事們的辛勞，陶喆事後感謝表示：「今天的520直播謝謝大家，也謝謝JJ的愛心！」隨後更對JJ喊話：「喝完這麼多杯睡不著了，我等等去找你。」

(中時 )