公園管理科長林玉茹今天率駐衛警及保全在台南公園勸導民眾全程戴上口罩。(台南市工務局提供／曹婷婷台南傳真)

國內新冠肺炎疫情嚴峻，全國也進入第三級警戒，台南市政府為加強防疫，工務局除日前已公布337處大小公園附設兒童遊戲場暫停開放，且全面拉起封鎖線，今日家大防疫力道，再公布公園內除了廁所開放使用但加強消毒外，其他運動設施(籃球框架暫時移除)、涼亭、體健場所全數都封閉，嚴謹把關，降低疫情傳播。

工務局表示，自18日起，駐衛警陸續在小東公園、開元振興公園及元寶桂花公園等大型公園勸導民眾戴口罩。由於近日接獲民眾反映台南公園仍有許多民眾沒戴口罩的情況，公園管理科長林玉茹今天率駐衛警及保全在台南公園勸導民眾全程戴上口罩。

工務局並製作「防疫期間 請戴口罩 保持距離」看板，讓現場民眾迅速了解配合，並張貼在園區涼亭公告周知。工務局呼籲，口罩是防疫利器，外出不戴口罩的人，經勸導不聽者，衛生局依傳染病防治法將處行為人3000元到15000元罰款。另防疫期間，除全程戴上口罩外，公園除保留開放廁所、綠地、步道供民眾使用外，其餘運動設施都封閉禁止使用，以避免群聚感染。

(中時 )