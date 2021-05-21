因應疫情逐漸升溫，本土案例日漸暴增，桃園市長鄭文燦近期視察各地防疫作為，21日除了到桃園高鐵站視察桃捷簡訊實聯制的使用情形外，下午也到了桃園是中壢區遠東百貨中壢店視察，遠東百貨櫃位都設有實聯制二維碼，全館也都停止試吃試用，徹底落實防疫。

鄭文燦21日下午前往遠東SOGO百貨中壢店，視察百貨賣場防疫作為及物資狀況，鄭文燦表示，遠東SOGO百貨中壢店防疫措施十分確實，不只入口有行政院版的實聯制QR Code，每個櫃位也有各自的實聯制QR Code，完整做好人流管制。

鄭文燦說，除了全館實聯制、櫃位實聯制之外，遠東百貨全館也都停止試吃試用，美食街全面不內用，原本的自助式吃到飽餐廳僅保留廚房跟配送區，強調「服務不打折」，外帶、外送的食物一樣新鮮美味，讓民眾可以外帶回家享用，完整落實防疫措施。

鄭文燦提到，疫情期間百貨餐飲業特別辛苦，但嚴謹防疫是必要的，希望大家一起撐住，減少人流、減少群聚，特別感謝業者把防疫的每一個環節做到最好，讓民眾在有限的外出時間，「出門快快買、回家慢慢吃」，疫情期間也能安心享用各式美食。

(中時 )