台中市大里區立德里長江和樹，轉贈由謝小姐提供的防疫用品，給弱勢族群。（江和樹提供／黃國峰台中傳真）

台中市大里區立德里長江和樹，轉贈由謝小姐提供的防疫用品，給弱勢族群，並教導老人家防疫知識。（江和樹提供／黃國峰台中傳真）

台灣疫情持續升溫，人人帶起口罩、勤洗手，自我保護，但仍有所聽聞，有些弱勢族群，可能是資訊不平等或節儉，連口罩都捨不得戴，台中一位謝小姐21日透過大里立德里長江和樹捐出7千份口罩及酒精噴罐，希望代為轉贈弱勢族群，並藉江里長之口宣導戴口罩對防疫的重要。

謝小姐表示，自己是個孤兒，從小在寄養家庭長大，後來出社會打拼，過程中受到很多人的幫助，慢慢的也有自己的醫療酒精類工廠，現在稍有成就，本著取之於社會、回饋於社會，也要來幫助需要幫助的人，看到江里長剛好有在做這方面的事情，剛好可借里長之手，幫忙發送出去，今天先送來7千份酒精、口罩，後續看需求，會再送來。

江和樹表示，看到新聞報導，指有街友因為擔心被罰3千塊，居然從垃圾桶撿人家丟掉的口罩來戴，這實在太危險了，所以我最近也開始到公園、火車站等街友易聚集處，看到他們，就每人一人發5個口罩及一罐小酒精噴罐，教導他們使用，因為他們是社會最底層，資源最達不到的地方，加上他們沒有家，到處流浪，很擔心他們成為防疫的破口。

江和樹接著表示，另外獨居老人、弱勢家庭，生活也比較封閉，不太會去注意，新冠肺炎下的防疫措施，經濟也比較拮据，認為沒必要的不會主動去買，我也會趁著發口罩、酒精時衛教一下，很高興企業與地方的愛能相輔相成，一起來守護安全，不讓防疫出現破口。

(中時 )