公路總局表示，因應疫情升級，今（21）日起所有公路客運包含國道及一般公路客運皆已建置「簡訊實聯制」，即日起乘車民眾皆須配合掃描並發送訊息。

國道客運業者前已自發性建置系統或以紙本落實實聯制，自21日起配合行政院「簡訊實聯制」，全面於車輛張貼QR-code供旅客掃描並免付費發送簡訊。

因雙北疫情嚴峻，而轉運站又是人流聚集地點，因此行政院推出「簡訊實聯制」後，公路總局立即於5月19日要求所轄行經雙北地區4個主要轉運站台北、市府、南港及板橋轉運站之國道客運路線，總計94條路線、1856輛車張貼QR Code，其餘公路客運路線508條路線、2929輛車也於5月20日完成建置，民眾21日起上車時須掃描QR-code並發送簡訊，或透過記名悠遊卡、一卡通、icash等電子票證，或上網登錄卡片完成記名卡功能，上下車刷卡完成實聯制作業。

公路總局再次呼籲旅客乘車時落實實聯制，亦務必配合量體溫、戴口罩，做好自我防護。

(旺報 )