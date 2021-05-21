我國周三自阿姆斯特丹運抵的41萬劑AZ疫苗將於下周三起開始配送，食藥署今天表示，已自ABX6083批號中的疫苗取樣600劑進行疫苗異物檢查，若經審查文件資料與檢驗品皆合格，將於5月26日起進行配送。

食藥署長吳秀梅表示，本次到貨的AZ疫苗是由COVAX平台所分配，總劑量達41萬400劑，食藥署自5月19日疫苗運抵後，即派員到場監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈，並抽取600劑樣品進行疫苗異物檢察。

吳秀梅說，600劑樣品將送回國家實驗室進行外觀、鑑別、pH值、DNA／protein比例、細菌內毒素、無菌及效價等試驗，若經審查文件資料與檢驗皆合格，最快可於5月26日傍晚驗畢並核發封緘證明書。

自上周運抵41萬劑AZ疫苗後，我國共已取得72萬劑的AZ疫苗，其中有51萬劑來自COVAX平台，其餘11萬劑則是向AZ直購。

吳秀梅表示，核發檢驗封緘證明書後，將配送40萬9800劑疫苗，至於後續配送方式，則由疾管署接手作業。

(中時 )