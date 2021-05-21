確診數日日破百，新北市三重聯合院區下周將改為專責醫院，新北市府明起將於三重聯醫設置社區檢疫站，估計可日篩300件，三重聯醫成為重點醫院，新北市議員王威元特媒合國際獅子會300B1區總監吳美玉，率60名獅友共捐126萬多元添購工研院所研發的2檢疫站，添加助力。

新北市府今下午召開記者會，侯友宜說，確診個案以板橋最高，其次為三重、中和地區。新北成立疫調分析中心，疫調結果都與萬華區有活動史與接觸史，目前確診足跡包含三重幸福菜市場、幸福戲院等。侯友宜說，面對三重確診數上升，明起將增設三重社區篩檢站，新北篩檢站達到25站。

王威元說，國際獅子會300B1區因五股獅子前會長染疫，該社團不僅多人遭傳染，疫情以來更飽受罵名。很多獅友看到報導覺得很無辜，因為沒人願意生病，也沒人想傳染給別人，如今三重區將成立社區篩檢站，獅友們在短短兩天募集126萬元，全力為三重聯醫添購設備。

王威元指出，剛剛總監吳美玉已正式工研院購買2座正壓式檢疫亭，預訂明晚送至新北聯合醫院三重院區安裝，完成後即可開始使用。三重聯合院區表示，將在院區前方、急診室外設置篩檢站，而醫院內部為收治的院區，篩檢與收治病患不會有衝突。

(中時 )