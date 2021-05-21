台北市萬華區成新冠肺炎重災區，位於萬華的台北市立大學自認該校「身處險境」，今日在主管會議中拍板啟動「離宿計畫」，將30名住宿生以防疫專車運回家鄉，遭學生質疑校方未正視中央規定，擅自讓宿舍生撤離。北市大雖說會與學生溝通，但今日仍強制關閉宿舍，安排3部防疫專車，到天母校區與博愛校區接送學生。

今日中午12時餘，博愛校區學生帶著行李在校內集合，在師長陪同搭上防疫專車，上車前必須量額溫、噴酒精及配戴口罩，才讓學生上車。有學生擔心，擔心會從台北帶病毒傳染給家人，況且學校通知的太突然，根本沒時間整理物品。也有外籍學生說，他在台灣的家就是北市大宿舍，如今卻被迫離開，遷移到另外一區去，讓人有點擔心和憂慮。

台北市立大學學生會今早也發布聲明，指校方在不到24小時內，就要求200多名住宿生搬離宿舍，令許多學生無所適從。且校方做出關閉宿舍決議的「主管會議」，根本不在北市大組織章程的規範中，也沒有學生代表出席，違反大學法33條相關規範，會議應為無效。

北市大主任秘書陳顯宗強調，校外其他區域都已淪陷，為了學生安全，因此租用遊覽車做為防疫專車，另外91位外籍生及離島生則安排至天母校區宿舍。不過目前博愛校區確實有2、30位學生要留宿，之後會持續溝通。

北市教育局則說，已要求學校持續落實防疫措施，並與學生溝通、尊重學生住宿意願，做妥善安排。但議員林亮君痛批，北市大說一套做一套，說校方會尊重學生意願，但今日中午12時就關閉宿舍、鎖卡，卻看不見柯市府的態度，若北市大單方面關閉宿舍造成疫情擴散，「台北市長柯文哲必須負最大政治責任！」

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(中時 )