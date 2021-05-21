台北市長柯文哲今天下令將徵用旅館升級為有醫、護、警進駐的「加強版防疫專責旅館」，專門收治快篩陽性和輕症者；新北專收輕症與無症狀者的集中檢疫中心今天已經啟用，據了解是徵用淡水亞太飯店，提供183間的服務量能。

新北市衛生局表示，中央20日透過第一次全國會議指示地方可開始徵用並提高集中檢疫場所設置，希望把醫院病床留給中、重症的患者。

新北市衛生局表示，新北市集中檢疫中心是第一個依照中央公布嚴重特殊傳染性肺炎集中檢疫場所工作指引，徵用飯店設置的集中檢疫中心，設有醫療組，由專業醫護團隊進駐，後勤組則由飯店的團隊負責入住、食宿、提供物資及環境衛生等事項，安全組則由新北市警局及保安警察負責維安及交通安排等工作。

衛生局表示，新北市集中檢疫中心目標收容無症狀或輕症個案，讓篩檢出的個案有更好的收入安置處所，及時給予適切的醫療服務，同時舒緩確診個案湧入醫院的壓力，讓醫療體系能更專注重症個案照護。新北市會繼續秉持「中央地方一條心」的原則，依循指導，相互合作，對抗疫情嚴峻考驗。

(中時 )