全台三級警戒，中央流行疫情指揮中心今（5/21）祭出防疫新措施，宣布若車內只有自己1人，可不戴口罩，要是2人以上同車，就得戴口罩，否則最高將開罰1萬5000元罰鍰。

國內疫情升溫，許多企業紛紛提出應變之道，採取形式不一的防疫措施，如「台灣大哥大」採用最高標準超前部署防疫，包括北北基桃宜等5縣市的辦公室員工，全部採取居家上班至5月28日。

台灣大表示，去年3月疫情期間率先實施異地備援措施，並積極鼓勵各部門批次演練居家辦公，今年因應疫情升溫，再擴大員工居家辦公，17日起執行成效良好，所有會議改線上進行，目前已超過2300人次居家辦公，避免員工通勤而暴露在感染風險中。同時，公司也充分運用M+通訊軟體投入抗疫工作，員工每天須回報是否有與確診者足跡重疊，做好自主健康管理，用科技備援防疫。

1111人力銀行發言人黃若薇提醒，依據勞基法規定，即使員工在家工作，企業仍有義務詳實記錄出缺勤狀況，因此1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，除提供APP讓在家上班可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合，遠端管理的強大效能，即日起免費提供企業試用2個月，協助人資暫度難關應急，歡迎有需求的各家企業致電洽詢。

台灣大強調，兼顧員工健康安全與維持高標準的網路通訊，除啟動員工分流與居家辦公外，也要求委外包商啟動異地、分流上班。另外，雙北許多企業啟動居家辦公，台灣大在人力調度上也已做好準備，隨時機動支援因應，務求在防疫時刻提供最好援助。

在門市方面，台灣大指出，萬華區6家及蘆洲區9家myfone門市（含直營與加盟）至5月28日暫停營業。其餘門市配合防疫措施，針對進店客戶採實名制登記，並進行人流控管，每店不得同時超過5名客戶，且落實戴口罩與量額溫等防疫措施。

(中時新聞網)