韓國彩妝師曹成雅自創開架彩妝品牌16brand，以專業實用性使用設計融合創意趣味玩妝思維，推出即在韓國歐膩圈掀起話題，今年終於進入台灣市場，以人氣單品「迷你雜誌彩妝盤」帶領其他經典話題商品，邀請台灣女生發揮玩妝精神，一起體驗春夏百變妝感。

16brand不僅僅色彩選擇多，包裝也充滿玩心，在各項商品的設計上，有的以開盒搭配趣味說明的雜誌書呈現、以假亂真的聯名巧克力脣膏包裝、有的以市場首創的突破性概念開創新一代懶人使用法，富有創意的有趣設計，讓每一次使用都充滿驚喜，也喚起大家心中的16歲少女，化妝就像玩樂一樣令人期待。

16brand彩妝品的雙色設計，使用內附刷具，來回塗抹即可創造漸層感。（邱映慈攝）

造成網友熱烈討論的16brand修容餅、懶人三色修容鼻影盤。（邱映慈攝）

榮登美妝大賞評選冠軍的「迷你雜誌彩妝盤」上市至今銷量破300萬盤，考量日常實用性，將曹成雅老師32年彩妝經歷呈現於六格彩盤中，除了高使用度的眼影，亦可作眼線、眉毛、腮紅、修容、眼部打亮使用，一盤完成全妝。結合絲絨霧面與不同顆粒大小的亮閃設計，採用與肌膚構造相近的粉質，帶有水潤感的細膩絲滑質地，一抹即可達到高顯色、高服貼、零卡粉的效果，創造出外走跳一整天也不掉妝的完美持久度。

以雜誌風格呈現的迷你雜誌彩妝盤。（邱映慈攝）

在韓國最熱賣的「#no.1榛果玫瑰」。（邱映慈攝）

在韓國最熱賣的「#no.1榛果玫瑰」融合玫瑰奶茶、栗子榛果的微醺系玫瑰色調，宛如將春天花瓣揉入奶茶中，不過於甜膩的微醺好氣色；「#no.5奶油杏仁」知性冷淡裸杏色調，散發氣質脫俗的態度及韻味。全系列六款特調美色都令人愛不釋手，一抹實現專業級封面妝感。

MODEL示範「#no.5奶油杏仁」。（邱映慈攝）

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★公佈時間 ｜ 2021/6/3

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(中時新聞網)