有鑑於韓國去年發生涉及網路性犯罪的「N號房事件」，震驚社會。立法院會今三讀通過《刑法》第222條條文修正案，增訂加重強制性交罪的構成要件，包括對被害人錄音、照相、錄影、直播方式等方式，可處7年以上有期徒刑。

現行《刑法》對於「加重強制性交」的構成要件有8項，包括2人以上共同犯案、對未滿14歲的男女犯案、凌虐被害人、侵入住宅等處犯案、攜帶兇器犯案；對精神、身體障礙或心智缺陷者犯案、利用駕駛公共交通工具的機會犯案、以藥劑犯案等，處7年以上有期徒刑。

國民黨立委洪孟楷有鑑於去年網路性犯罪的「N號房事件」，認為現行法規有所疏漏，提案修法，將「過程竊錄犯之者」內容，包括以錄影、拍照、職播等方式，增列為加重強制性交罪的構成情形。

該案經委員會初審及朝野協商，把「過程竊錄犯之者」改為「對被害人為照相、錄音、錄影或散布、播送該影像、聲音、電磁紀錄」，立法院會今按照朝野協商結論三讀通過。

(中時 )