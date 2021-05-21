本週台股歷經上沖下洗，前半週先是受到國內疫情擴大衝擊，指數持續探底，最低一度觸及15159點，不過後半週隨之展開反彈行情，週五更是在美股三大指數齊揚帶動下，大漲259點，收在16302點，漲幅1.62%，成交量4310.77億元。台股本週週線在跌深反彈帶動下，拉出一根紅K棒，全週大漲474點，漲幅3%，正式擺脫連兩週週線收黑的窘境，但距離季線仍有一段距離。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，本週台股主要受到國內疫情影響而出現起伏，不過，放眼全球股市，多數不再將疫情納入干擾因素，最主要的動態已轉為關注通膨議題，因此只要國內染疫人數下滑，台股就會出現明顯彈升；不過經過這波快速回檔，預期大盤需要時間沉澱與整理，法人對台股的看法短線也將轉為觀望態度，未來類股快速輪動、波動加劇趨勢不變，操作難度將增加。

葉獻文認為，就資金面與基本面角度來看，台股並未有任何轉變，包括企業獲利持續獲得上調，全球資金面仍充裕等，且指數回檔後，目前台股本益比已降至長期均值，投資價值浮現，加上台股殖利率長期優於鄰近國家，當行情震盪時，高殖利率優勢可望吸引低接買盤回補。

選股方面，葉獻文認為，目前電子傳產各擁投資機會，持續看好年增率逐季擴大的傳產與電子個股，電子股方面，主要聚焦受惠漲價題材的IC設計、5G等半導體相關產業鏈，且中長線持續看升，惟須考量近期電子類股表現較為弱勢，傳產則以民生消費投資主軸，並亦伺機參與鋼鐵、航運等週期性產業的投資契機。

(時報資訊)