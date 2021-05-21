比特幣賣壓仍在由紅翻黑 反攻漲勢減弱 17:162021/05/21 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 比特幣。(示意圖／達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加密貨幣比特幣價格今天下跌3%，稍早亞洲交易時間漲幅吐回。顯示比特幣經歷本週重摔後，收復跌勢之路步履蹣跚。 路透社報導，根據交易所Bitstamp最新報價，比特幣價格回落至3萬9262美元；雖然已自19日低點反彈約30%，但仍略低於200日移動平均線價位。 對手以太幣今天也面臨賣壓，下跌2%至2714美元。以太幣價格本週以來下滑24%，比特幣則挫跌15%。（譯者：陳正健/核稿：張正芊）1100521 (中央社) #比特幣 #區塊鏈 #加密貨幣 #以太幣 也許您會感興趣 其他人正在看 科技熱門新聞 唐鳳再出手 行政院主推「簡訊實聯制」5秒就成功 - 科技 LINE iOS更新後重複傳貼圖 網友一直回收快崩潰 - 科技 Netflix開啟虛擬教室 10部紀錄片及紀錄影集免費看 - 科技 地表最強阿公-邰智源化身《彈射世界》「彈珠邰」登場 搶先曝光宣傳預告片 - 科技 - 科技 在家上班遠距上課需求激增 平板、電腦與週邊推薦給你 - 科技 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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