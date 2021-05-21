加密貨幣比特幣價格今天下跌3%，稍早亞洲交易時間漲幅吐回。顯示比特幣經歷本週重摔後，收復跌勢之路步履蹣跚。

路透社報導，根據交易所Bitstamp最新報價，比特幣價格回落至3萬9262美元；雖然已自19日低點反彈約30%，但仍略低於200日移動平均線價位。

對手以太幣今天也面臨賣壓，下跌2%至2714美元。以太幣價格本週以來下滑24%，比特幣則挫跌15%。（譯者：陳正健/核稿：張正芊）1100521

(中央社)