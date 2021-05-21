中央流行疫情指揮中心宣布全國進入第三級防疫警戒以來，全台各地的遊樂園都陸續休園，其中擁有多項設施的麗寶樂園度假區包括麗寶樂園、國際賽車場、密室逃脫、休息站、天空之夢摩天輪等場域設施皆暫停開放，但麗寶福容大飯店正常營運，Outlet Mall則將營業時間縮短為8個小時。

為了保障同仁的健康安全，開放營運的飯店、Outlet Mall都加強清潔消毒的頻率，原本後勤單位的同仁也進行分流，部分同仁以居家工作的方式，授權由各部門主管掌握同仁工作進度與內容，若有必要會進行視訊會議進行討論。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，配合防疫部分企業已經開始進行分流，初期多以線上會議的方式，掌握工作進度，對企業主管來說是一種全新的方式，為了養成員工自主作業的習慣，企業可以透過不同的遠端工具來確認工作進度，為此1111人力銀行結合研發多年的「1HR人資管理系統」推出「雲端打卡模組」支援傳統打卡匯入、系統線上打卡、GPS、Wi-Fi等各種打卡方式；也可限定地址、限定IP打卡，除了提供APP讓在家上班也可以遠端打卡，並可整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合，遠端管理的強大效能。

黃若薇表示，因應疫情一日數變，快速拉高警戒，企業需要快速反應，1111人力銀行共體時艱，即日起提供所有國內企業免費使用「1HR人資管理系統」，協助企業快速解決排班、檢核工時、管理出勤及簽核管理等問題，歡迎人資主動致電1111人力銀行洽詢。

(中時新聞網)