全台防疫進入3級警戒，民眾在戶外須全程配戴口罩，但對於在大熱天底下流汗工作的工人，若短時間摘口罩喝水充飢，大多人會以勸導而非謾罵對待；不過1名工人日前躲在路邊摘下口罩喝水，卻遭民眾怒斥「等到疫情不可收拾，就是你們這種人害的」；許多網友憤怒回應「好沒同理心」，也有網友認為應遵守規定。

1名網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，疫情衝擊之下，台灣近日又連日高溫，在路上戴口罩工作的工人相當辛苦，他日前走在路上看到1名工人滿臉通紅、汗水淋漓地在路旁拉下口罩，準備喝水、吃飯糰，而這時1名年約2、30歲的男子馬上上前斥責該工人「現在疫情那麼嚴重，還不戴好口罩，等到不可收拾就是你們這種人害的」。

1名工人日前躲在路邊摘下口罩喝水，卻遭民眾怒斥「等到疫情不可收拾，就是你們這種人害的」。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該網友說，那位工人不僅「汗草好，個性更好」，聽到對方怒罵後，就急忙將飯糰兩、三口吞下、水也快速喝完後準備離開；原PO見狀後雖然能理解男子的憤怒，但也相當同情工人的辛苦，他之後將手中3罐冷飲拿給工人，並向對方說聲辛苦了，最後在貼文中說，「雖然有點不好意思，卻覺得沒這麼做的話，離開會不大舒服，謝謝天下所有工人朋友，你們辛苦了」。

貼文一出，也有不少相關行業的網友留言說，「謝謝您的體諒，我做公共工程的，我真的不知道要在那邊吃飯，到處都沒有開，我只能坐在路邊吃，不然就是躲的遠遠的角落」；也有人說「我覺得這種的可以接受！畢竟他周遭沒有群聚，如果害怕自己不要靠近保持距離就好」、「必須以勞力在外或是無冷氣環境工作的他們是真的很辛苦，謝謝你的貼心」，不過也有網友認為規定就是規定，應該找室內場所再用餐；兩派意見不一。

(中時新聞網)