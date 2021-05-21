印度疫情嚴峻，每日新增20幾萬確診病例，當地醫療系統崩潰，許多企業面臨來自疫情的考驗，廠房員工頻傳確診，專家表示，一些外企已暫時將訂單轉移至大陸、越南等廠，「若在夏天仍未見緩解，可能會導致外企出走」。

根據《南華早報》報導，印度疫情來勢洶洶，醫療系統不堪負荷，每日確診病歿人數成千上萬，也對許多小企業產生非常大的衝擊；Manpreet Singh於孟買經營出口鞋廠，該公司在印度孟買附近三個廠房共有125名員工，目前僅剩15名在崗位上；此外，除了勞動力問題以外，同時也面臨著供應短缺和原物料成本上漲的困境。

不光是小企業因疫情受影響，車廠、電子業的產能也遭受衝擊。本田（Honda）、鈴木（Suzuki）、山葉（Yamaha）等知名汽車製造商於5月關閉廠房；蘋果供應鏈的台廠富士康、緯創也因疫情嚴重，關閉印度廠房。

印度一直以來致力於推動印度國內製造業的發展，開出各項誘人條件吸引外企於當地設廠，然而受到這波疫情嚴重打擊，不少企業也將訂單逐漸轉移回大陸或是東南亞地區，大陸管理諮詢公司Tidal Wave Solutions合夥人Cameron Johnson表示，已有部分外企已將訂單轉移至大陸、越南或是韓國的廠房，其中以汽車、家電類最多，「若疫情到夏天還未能緩解，一些外企可能會出走，但如果在夏天控制住疫情，影響就不大」。

受到印度疫情持續惡化的影響，在印度設廠的大陸、台灣業者表示，目前仍面臨供應鏈上的困境。浙江的製造商謝軍說，「訂單的確受到了影響，貨物已經生產完成，但卻遲遲無法出貨，倉庫尚有800至1000萬人民幣（折合新台幣約3400萬至4300萬）的產品」。

一名不具名的台灣製造商高管透露，印度這波疫情造成約10%的人力的短缺，「我們去年就已將部分訂單轉移至大陸和越南的廠房，而在那之後，印度廠房皆保持著較低的生產比例，避免耽誤交貨」。

(中時新聞網)