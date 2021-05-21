1111人力銀行於近期重磅改版的「TUN大學網」，不僅囊括全台各大專院校詳盡介紹，還有校園新聞版面，讓你掌握校園最新動態。因國內本土疫情持續升溫之際，國立政治大學94校慶慶祝大會20日因應嚴峻疫情，以延續去年首創全球直播校慶形式，邀請世界各地校友上線為母校慶生。

不同的是，配合中央防疫升級，這是一場室內僅有5人的超特別校慶。只有校長郭明政到場致詞，貴賓們皆以遠距視訊或預錄影片，隔空表達祝賀。今年獲本校推薦名譽博士、印尼國信集團主席翁俊民則以撰寫書信，由司儀宣讀祝福。

典禮一開始，從政大回顧影片中看到即使遭逢疫情，政大無所畏懼，一再自我突破，包括109年度UBA大專籃球聯賽雄鷹籃球隊奪下校史首冠、資訊學院與世界校友總會成立、加入臺灣聯合大學系統等，不斷創新超越，創建多項重要里程碑。同時，政大也深耕地方，建立起城鄉有溫度的連結，挺在地、挺小農、挺有機！

「欣逢94就是讚，欣逢67就是Lucky！」郭明政感性地說，新冠肺炎已影響臺灣兩年多，今年校慶仍於線上進行，他仍樂觀看待，稱會是「終生難忘」的校慶。他也語氣堅定地說：「如此的苦難不足為懼，我們將克服此苦難，走向康莊大道。」政大14萬校友如今於世界各地發光發熱，他期待政大除了是領航臺灣的大學，也能成為面向世界的大學。

政大於今年初加入臺灣聯大，郭明政表示此為校史上的重大突破，臺灣聯大校長陳力俊也在線上慶賀時，表達高度肯定政大的辦學績效。他指出，原臺灣聯大各校一致同意通過政大加入，「臺灣聯大之間原來就關係千千重，並各自發展成一流名校，現在成為一家人，眾志成城。」期許政大的加入，能對臺灣高等教育有所貢獻。

在疫情之下，位於嘉義的中正大學，持續耕耘與產業界接軌，在科技部價創計畫補助下，有「齒輪之父」美稱的中正大學校長馮展華帶領精密傳動實驗室，與該校前瞻製造系統頂尖研究中心工具機團隊聯手，結合齒輪專用智能化軟體與加工機動靜態獨特分析技術，開發新世代齒輪加工專用設備。

中正校方表示，該設備不僅將搶攻精密智慧齒輪加工設備市場，市場價值更上看新台幣十億元，現在以技術作價入股前瞻傳動科技4000萬元，創下中正大學技轉案最高金額。

隨著電動車、機械手臂、精準醫療等新興科技問世，高精度齒輪扮演了關鍵角色，中正大學不僅建立智慧化齒輪生產自動化示範線多年，更將技術輸出民雄工業區，打破高階齒輪加工機長年被歐美大廠寡占局面。

由中正大學校長馮展華與前瞻傳動科技股份有限公司董事長簡鴻文在中正簽訂技轉合約，成為該校衍生新創公司，並已在民雄工業區投資設立千坪廠房，期許未來讓嘉義地區成為國家高階傳動元件的生產重鎮。

中正大學校長馮展華表示，藉由這次合作，將校內團隊開發的高階齒輪機器導入工業界，希望為台灣齒輪業去除設備的限制，不再仰賴歐美大廠進口，台灣自行就能生產出更高精密、品質優良的齒輪。

前瞻傳動科技董事長簡鴻文也指出，中正大學是國內齒輪傳動翹楚，相當看好中正的技術與未來前景，目前該公司已在民雄工業區設立千坪生產基地，不僅希望邀集對機械傳動有興趣的嘉義在地青年加入團隊，也期許雙方合作提升國內工具機技術水平，為台灣產業國際競爭力加值。

中正大學4千萬技術授權 進軍民雄工業區 打造台灣高階齒輪製造中心（圖/中正大學提供）

中正大學多年來開發許多齒輪設計與模擬軟體的設計服務，近年在校長馮展華的規劃下，與鄰近校區的民雄工業區串連。中正校方表示，初期由該校前瞻製造中心設置智慧化「齒輪生產自動化示範線」，研究如何利用軟體程式改善零組件加工精度，更為台灣創造每年數十億的產值。此外，中正大學積極強化學生撰寫基礎程式的開發能力，避免因仰賴套裝軟體而受限，如今更將技術輸出，創造師生就業機會，也幫助台灣齒輪產業轉型升級，走向國際。

(中時新聞網)