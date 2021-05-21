疫情持續升溫，各項防疫禁令漸趨嚴格。對家有失智症患者的照顧者來說，是一場格外艱困的考驗。除了患者及照顧者平日可以前往的社交場所被迫休館之外，連外出都受限制。尤其要失智者戴上口罩，並且戴好戴滿，光這一件事就可能掀起家庭風暴。對此，台灣失智症協會提出建議，可以透過7種方式試試看。

台灣失智症協會湯麗玉秘書長表示，因應疫情，暫停長照服務是民眾能認同的，然而失智者因認知障礙導致難以理解為何要突然改變，仍然每天吵著要去失智據點上課或去日照中心，出門還不願意戴口罩。

湯麗玉呼籲，動怒責備失智者，更會導致反效果，讓患者無法聽進勸阻，照顧者筋疲力竭，雙方兩敗俱傷。照顧者這時更要盡量讓自己心平氣和，耐心反覆提醒、適時轉移焦點、以失智者本人重視的人事物來引導勸說，這些心理戰術比較能夠說服失智患者「聽話」。

想讓失智者戴上口罩，試試這些話術。(示意圖/Shutterstock)

她提出7個與失智者溝通的方式，包括：

1. 由失智者心目中的最疼愛的子孫，或權威人物來重複叮嚀失智者戴口罩，例如最看重的大兒子、最疼愛的孫女、最敬重的醫師、最怕的警察等。

2. 對於比較在乎錢的失智者，可告知不戴口罩會被罰很多很多錢，必要時可拿出一疊鈔票作勢要交給警察；反之，可告知戴口罩可領到錢，家屬可適時給失智者一百元。

3. 告訴失智者不戴口罩易感染肺炎，也會害他最愛的家人（如孫女）生病。

4. 帶失智者去買布口罩，並讓失智者挑選喜歡的口罩。醫療用口罩也有不同花色，情況允許時，讓失智者挑選喜歡的顏色及花色。

5. 特製口罩：如加上金元寶的招財口罩，加上十字架代表上帝同在，印上最愛的孫女照片等。

6. 在家門口貼大張海報，加上最愛子孫或權威人物照片，以及戴口罩的叮嚀及圖示。

7. 請大廈或社區管理員、里長、鄰居及警察一同協助叮嚀失智者戴口罩。

湯麗玉也呼籲電視媒體，協助播放懷舊系列電影、電視劇、綜藝節目、老歌演唱以及律動節目，以安撫被困在家中的長者並減輕家庭照顧壓力。照顧者也可以多利用家中的舊相簿、著色繪畫來引導與安撫失智者的注意力及情緒；簡單的園藝活動也是不錯的選擇。

基金會也提醒，照顧者若在防疫期間有照護上困難，可以撥打失智關懷專線0800-474-580與專業人員討論照顧策略，共同撐過這場人性戰「疫」。

(中時新聞網)