德州醫學會分析新冠病毒在各個場合的感染風險，區分為1-9級低中高風險級別，健身房就屬於較高風險場域。近日全台防疫提升至三級警戒，許多縣市政府關閉8大公開場所，也包含運動中心，加上許多企業員工和學生現改採在家工作及學習，宅居運動再度蔚為風潮。如果你發現在家工作已經讓你肚子上長出游泳圈，利用時間宅在家也好好運動，絕對是不二法門！

【宅經濟爆發 小米商城首度推出「線上團購大作戰」】

因應疫情升溫，多數民眾自主執行「非必要不出門」以及企業實施居家辦公，因活動範圍縮小，對居家環境維護與防疫升級的需求提高，小米台灣宣布自5月21日至5月28日止，針對多款米家智慧家庭產品與智慧型手機推出直降活動，最高可省下新台幣$1,500元，讓小米手機滿足用戶異地上班、高效處理公務的需求、米家智慧家居產品為用戶輕鬆打造智慧健康生活，貼心與用戶共渡疫情難關。

同時，為了讓用戶宅在家也能持續運動、培養健康的生活習慣，小米台灣全新推出「小米手錶 運動版」，化身健康管家，「小米手錶 運動版」除了支援超過百種運動模式，更支援血氧檢測、睡眠監測、身體能量監測、壓力檢測等功能，為用戶即時把關健康狀況。

宅經濟爆發，小米商城mi.com首度推出「線上團購大作戰」，在家也能揪人共享優惠。（小米提供／黃慧雯台北傳真）

此外，因應宅經濟爆發，用戶在家瘋網購，小米台灣自5月21日至5月28日止，於小米商城mi.com推出「線上團購大作戰」，精選小米智慧顯示器 65型、米家掃地機器人等多款熱門商品，讓用戶在家也能揪人一起拼團，成團最高每人可省下新台幣$2,000元，添購娛樂與清潔型家電超划算！

【遠傳friDay購物推薦宅在家運動神器】

遠傳friDay購物觀察，「居家 運動」、「居家 健身」等關鍵字，近一週熱搜增加80倍，帶動家用健身器材買氣，整體銷量單週成長近5成。遠傳friDay購物統計站上最熱門「居家健身神器」前三名分別為重量系訓練用品、輕型跑步機與彈力帶。其中重量系健身用品，包含啞鈴、壺鈴、藥球及可調式負重沙袋沙包，為居家運動熱銷冠軍商品。此外，家用輕型跑步機也倍受青睞。而彈力帶輕巧又便宜，可選擇不同阻力類別，多變化的動作搭配輕鬆鍛鍊不同肌群，最受35-45歲女性消費族群青睞。

JIELIEN 健身拉力繩11套組（左）以及FJ 旗艦款雙色USB筋膜按摩槍K6。（遠傳friDay購物提供／黃慧雯台北傳真）

除了居家健身神器，也同步帶動舒緩運動後肌群商品的買氣，如震動按摩槍，或是攜帶方便的筋膜按摩球、按摩滾筒，2021上半年整體銷量較去年同期成長近5成。此外，搭上居家健身熱潮，智慧手錶也成為消費者關注焦點，透過穿戴裝置監測每日消耗的卡路里、步行距離，更有效達到設定的健身目標，其中以Apple Watch、華米及realme最具人氣，為智慧手錶熱銷前三名，為消費者不可或缺的運動良伴。

【樂天市場教你如何在千元內 居家享受健身樂趣】

全台進入第三級防疫等級，樂天市場觀察，除了防疫口罩、酒精、民生用品外搜尋與銷量增加外，同時，居家輕健身的器材銷售量也有約25%的漲幅。主因不外乎受到健身房停業、外出須戴口罩的影響，民眾選擇在家做簡單的運動，因此小型健身器材也成為民眾採購的清單之一，其中又以經典不敗基本款的啞鈴、瑜珈墊、跳繩、彈力繩等最受到青睞，約佔小型健身器材類銷售量35%，可見疫情肆虐下，健康意識更加提升。

商品圖：未來實驗室城市啞鈴組（左）、彈力繩。（樂天市場提供／黃慧雯台北傳真）

樂天市場挑選居家期間，適合居家強身健體的運動器材供參考。「FUTURE LAB. 未來實驗室城市啞鈴組」能夠自由調整成臥推、硬舉用的槓鈴，訓練胸肌臂力、背肌都不是問題。「彈力繩」則是附帶握把的彈力繩，方便使用者抓握或腳踩固定，對於初學者較簡單上手，一家大小都適合使用。「智能計數無繩負重跳繩」可有效提高燃脂效果，比跑步瘦更快，加上智能計數，只需努力跳躍專注訓練。「瑜珈鋪巾」具有防滑的設計，提供運動過程中的安全性，同時吸汗、可清洗的條件，使得瑜珈墊的使用壽命延長，使用上也更加安心、衛生。

(科技)