台灣進入三級戒備，天天確診3位數，也不禁讓各大企業更加謹慎。泓電樓梯升降椅因應疫情全面分流，全台目前7家門市 (新北、桃園、新竹、台中、彰化、台南及高雄)，目前採北(新竹以北)、中(苗栗以南至雲林以北)、南區(嘉義以南)做分流，並要求員工在拜訪時，會先量體溫、酒精消毒、戴口罩，並確認客戶家中是否有居家隔離的成員或被政府單位框列的成員，確保雙方的安全。

泓電特助劉泇鍏表示，為確保員工安全，各門市門口都有防疫文宣，公司每天準備稀釋過的漂白水，提供員工及門市每天消毒自己的座位、話筒等個人用品，員工餐廳目前暫時使用，請公司同仁都在座位上用餐，以降低感染風險，總公司及門市都要做到實名制。

劉泇鍏說疫情爆發後，公司大力宣導「台灣社交距離」的APP，另提醒員工可以把GOOGLE的時間軸打開，才能記錄個人足跡，檢視自己是否暴露在危險環境中。

疫情期間泓電好康優惠不停歇，母親節專案的4大超值優惠活動，包括超值優惠一：首年超低月付2000元；超值優惠二：3年保固好安心；超值優惠三：36期分期0利率；超值優惠四：好禮二選一，買就送【OS-268 3D巧摩枕】或【OS-393 腿樂樂】，活動到5月23日止。劉泇鍏說泓電努力做到客戶開心、員工放心，會持續關注疫情動態，隨時都有可能做分流上班的政策。

因應疫情，1111人力銀行研發多年「1HR人資管理系統」推出「雲端打卡模組」，提供APP讓大家可以輕鬆完成在家上班遠端打卡，還能整合各式打卡數據(人臉辨、指紋等)，實現一機整合、遠端管理的強大效能。1111人力銀行發言人黃若薇表示，因應疫情一日數變，1111人力銀行共體時艱，即日起提供所有國內企業，免費使用「1HR人資管理系統」2個月，協助企業快速解決排班、檢核工時、管理出勤以及簽核管理等問題，歡迎人資主動致電1111人力銀行洽詢。

(中時新聞網)